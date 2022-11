La mitad de las capitales andaluzas llegará a las elecciones locales con un alcalde nuevo o que no se presenta

Adelante abre el proceso para el relevo de «Kichi»

Adelante Cádiz ha abierto ya el proceso de presentación de candidaturas para encontrar el relevo de José María González «Kichi» en los próximos comicios municipales de 2023, después de que el alcalde de la capital gaditana confirmase que no se presentará a la reelección. En declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento, mientras se celebraba el pleno municipal, González recordó que su decisión se ha debido «al cumplimiento de la palabra que dio en 2015 de que no estaría más de ocho años, como una vacuna contra todo lo malo que representa la vieja política, que entiende esto como un trabajo». El regidor ha explicado que, aunque la decisión estaba tomada, no la comunicó antes para no entorpecer el proyecto de conformación de Adelante Andalucía, «un proyecto de reciente formación que tiene que asentarse y tener en cuenta la realidad de cada territorio». Según explicó su partido, Adelante Cádiz, ya ha iniciado el proceso para presentar candidaturas a relevarle como aspirante a la alcaldía, cuyo plazo vence este domingo, de ahí que la decisión sobre quién será esa persona se conocerá muy pronto.