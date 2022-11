“Kichi” no se presentará a la reelección en Cádiz

José María González “Kichi” dejará la Alcaldía de Cádiz a final de su mandato y no se presentará a las elecciones de mayo de 2023. En un mensaje publicado en sus redes sociales, anuncia que “mantiene su compromiso y no me presento a la reelección como alcalde de Cádiz”. Argumenta que lo hace por “honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la gente”.

Y me iré tranquilo porque en mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad pic.twitter.com/qJkEoCIZae — José María González ۞ (@JM_Kichi) November 23, 2022

Sobre los planes de futuro de su formación, señala que “en mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad”.

El mensaje lo acompaña con un vídeo de 5 minutos de su formación en el que se despide de sus vecinos y recuerda su “compromiso de no profesionalizar la política”. También aprovecha su despedida para criticar a la exalcaldesa Teófila Martínez, habla de “querellas mafiosas” y de titulares “tergiversados”.