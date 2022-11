Vanesa Martín enciende la Navidad en Málaga

“Lo mejor que puede brindar una ciudad cuando alguien la conoce es la alegría que tiene, y yo por donde quiera que voy me dicen que Málaga es alegre”. Con esa alegría la cantante Vanesa Martín ha pulsado este sábado el botón del encendido de la Navidad, iluminando la ciudad con más de un millón y medio de puntos de luz repartidos por las zonas más emblemáticas, calles, plazas y glorietas, que este año se engalanan para las fiestas navideñas. Durante la inauguración, donde ha estado acompañada por del alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y otros miembros de la Corporación municipal, ha agradecido “el privilegio” que supone inaugurar el alumbrado de su ciudad natal, de la que se siente “muy orgullosa”.

“Muy buenas tardes a todos, paisanos y paisanas, boquerones y boqueronas”, ha saludado la cantante a los miles de malagueños y visitantes que se han reunido en el centro de la ciudad para vivir en directo este encendido. “Para mí dar luz como esta noche vamos a hacer a nivel poético es muy bonito, y ver calle Larios, la arteria de nuestra ciudad, tan llena después de todo lo que hemos vivido y a vosotros tan alegres, es un privilegio y un honor”, ha reconocido. Y es que Martín ha querido destacar de su ciudad la alegría que desprende: “Yo creo que lo mejor que puede brindar una ciudad cuando alguien la conoce es la alegría que tiene, que digan que Málaga es alegre, y yo por donde quiera que voy me dicen que Málaga es alegre”. Pero para la cantante es mucho más, “es increíblemente alegre, hospitalaria, culturalmente muy competitiva y muy generosa”.

Por eso, frente a los 16 ‘ángeles celestiales’ que este año dan la bienvenida a la Navidad desde la emblemática calle Larios, ha reconocido que “a más viajo, más conozco otras culturas, otros países y otras ciudades, más valoro y hago crecer en mi boca y en mi corazón a mi ciudad”. “Me siento muy orgullosa de ser de Málaga”, ha señalado Vanesa Martín, quien se ha despedido agradeciendo el cariño que también le brinda su ciudad y su gente: “Me siento querida en mi tierra”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha recordado que la cantante ya protagonizó otro de los actos más emblemáticos de Málaga con el pregón de la Feria en el año 2017, “y hoy ha hecho un hueco en su agenda para estar aquí compartiendo este momento singular; son solo unos segundos pero valen casi más que el tiempo del pregón, que fue maravilloso”, ha valorado. Con el encendido del alumbrado navideño, arrancan unas fiestas para las que De la Torre ha pedido que Málaga sea una ciudad “generosa, hospitalaria, acogedora para todos los que vengan, que seamos capaces de convivir de manera pacífica, entrañable y ayudemos a aquellos que tienen problemas y pensemos en los demás”. Con estas palabras ha deseado “muchísima felicidad” en estas fechas desde Málaga, “la ciudad maravillosa que entre todos hemos conseguido que sea una realidad”.

Medio millar de calles, plazas y glorietas de la ciudad vuelven a contar con alumbrado navideño, que este año recorta dos horas su encendido para mentalizar la necesidad del ahorro energético, y será entre las 18.30 y las 24.00 horas y los fines de semana y vísperas de festivo se ampliará hasta las dos de la madrugada. En calle Larios, un total de 16 ‘ángeles celestiales’ toman el relevo al ‘Bosque de la Navidad’ “vistiendo Málaga de elegancia, luz y Navidad”. Estos ángeles, de cuatro metros de altura, cuentan con colas de 12 metros de largo, y están diseñadas con efectos efervescentes, comenzando en blanco cálido y terminando en un blanco puro, como estelas que se deshacen al pasar y adornados con brillos de hojas dicroicas para el día.

La música que sonará en los espectáculo será ‘Carol of the Bells’ y ‘Jingle bells’. Habrá tres pases cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas. Las calles San Juan, Molina Lario y once transversales de calle Larios cuentan con una decoración especial basada en lámparas de salón de araña. A lo largo de la céntrica calle San Juan habrá tres espacios diferentes que recrean una ‘Cueva mágica’, un ‘Cielo de mimbre’ y un ‘Salón de arañas’ a modo de performance lumínica con guirnaldas de luces.