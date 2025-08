Andalucía fue la segunda región de Europa con más pernoctaciones de corta estancia reservadas a través de plataformas digitales -Airbnb, Booking, Expedia Group y TripAdvisor- durante el verano de 2024. Con más de 17 millones de reservas, el sur de España es un destino muy potenciado por estos nuevos canales de distribución digital.

Según los datos de Eurostats recogidos por Europa Press, si se analiza el año pasado en su totalidad, Andalucía, con un poco más de 44 millones de reservas, escala al primer puesto como la zona con más volumen de reserva de este tipo del continente europeo, por delante de su principal competidora, la región adriática de Croacia.

A su vez, el litoral de la Comunidad Valenciana con 12,1 millones de reservas y Cataluña, destacando su Costa Brava, con 10,7 millones de noches de corta estancia, fueron durante el verano de 2024 las más visitadas por detrás de Andalucía respectivamente.

Seguidamente, el informe de Eurostats ha subrayado que los datos de pernoctaciones de corta estancia en Andalucía durante el tercer trimestre del año pasado aumentaron más de un 23% con respecto a 2023, una muestra que avala el crecimiento de esta forma de turismo en la zona sur de la Península Ibérica.

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), Paloma Amat, ha puntualizado que la "media de noches en Andalucía está en torno a tres y cinco días". Igualmente, se trata de un "tipo de estancia muy flexible que permite que los destinos no dependan solo de los meses de verano", añade Amat.

Sobre las ventajas de este modelo, Amat ha destacado que "reparte y dinamiza más zonas que antes no tenían turismo", por ejemplo en zonas rurales donde la vivienda turística es "la única oferta alojativa disponible" y gracias a ello el turismo llega a donde antes no llegaba. Asimismo, la vicepresidenta ha añadido que también se da respuesta a "perfiles de viajeros que de otra forma no encontrarían una opción adecuada".

"Ejemplo de ello son las muchas familias que necesitan más espacio y privacidad, algo que no siempre encuentran en un hotel o viajeros que buscan villas privadas sin zonas comunes donde puedan estar tranquilos con su familia, su equipo, su staff y estas estancias no son precisamente de bajo coste", ha apostillado Amat.

EL MITO DE UN GASTO MENOR

En cuanto a la narrativa de que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, gastan menos cuanto menor es el tiempo que pasan en sus destinos, Amat ha detallado que es un mito ya que "el turista gasta distinto, pero no menos". "No va al restaurante del hotel pero sí baja al mercado", señala.

De esta manera, la representante ha recordado que hay muchas veces que estos viajeros se quedan más días que en un hotel y su gasto está "más repartido en la economía local", por lo que, en lugar de concentrarse en grandes operadores, se distribuye en el territorio.

Así, este tipo de alojamientos y el impacto de los canales de distribución digital "han abierto una ventana al mundo" donde en muchos caso hay familias andaluzas, empresas pequeñas y autónomos que están detrás "trabajando dentro de un marco legal y que cuidan su producto y su entorno", ha concluido Amat.

UN AUMENTO EN TODA EUROPA

Este crecimiento en el número de pernoctaciones de corta estancia reservadas en plataformas digitales se refleja también a nivel europeo. El Espacio Schengen registró el año pasado un total de 854 millones de reservas de este tipo, un 20% más con respecto a un 2023 que se cerró con 719 millones de reservas.

De esta manera, esta tendencia no se limita al sur del continente, también se extiende a otras zonas como la Costa Azul, la región de Bretaña, Ródano-Alpes y el Área Metropolitana de París en Francia; las regiones de Lombardia y Véneto en el norte de Italia; región del Algarve y Área Metropolitana de Lisboa en Portugal así como la ya mencionada y extensa región adriática de Croacia.

De hecho, según un informe del Consejo de Viajes y Turismo en 2023 consultado por Europa Press, hay una coincidencia de que Francia, Italia, España y Croacia son los paises de la Unión Europa donde el sector turístico es el principal motor de la economía y, por ende, del Producto Interior Bruto (PIB). Así, hace dos años, las actividades turísticas generaron el 8,8% del PIB en Francia; 9,1% en Italia; 14,5% en España y un 25,8% en Croacia.

Esta influencia del turismo en el PIB de cada país ha sido alcista en los últimos años, generando, entre otras cosas, un aumento del precio del metro cuadrado o problemas de acceso a una vivienda de alquiler por parte de los jóvenes residentes de cada estado. Ejemplo de ello son los 15,6 euros del metro cuadrado de Málaga cuando en 2020 se situaba en diez euros de media o las políticas del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a la hora de lograr su objetivo de eliminar todos los pisos turísticos de la Ciudad Condal antes de 2029.