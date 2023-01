Almería duda de que el AVE llegue en 2026

EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

FOTO: EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

Almería sigue en el vagón de cola de las obras del AVE y su entrada en el Corredor Mediterráneo tendrá que esperar al menos hasta 2026, si se cumplen los plazos comprometidos por el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. Tras la llegada de la alta velocidad a Murcia se avanza en el despliegue de vías hacia Almería y Cartagena, que contarán con una inversión de 480 millones en territorio almeriense, si bien el subdelegado de Gobierno en la provincia ha reconocido lo «ajustado» de los plazos de ejecución actuales. José María Martín ha asegurado que se trabaja «intensamente» para cumplir el «ineludible» compromiso del Gobierno para que las vías estén «establecidas y operativas» a tiempo. Destaca que lo «estamos demostrando con hechos y no con palabras, con inversión puesta en los presupuestos generales del Estado» que demuestra que «el compromiso es real, y se va a incumplir».

Sin embargo, retrasos en obras como la segunda fase del soterramiento a su paso por la capital, cuyo proyecto se esperaba licitar la pasada primavera, ponen en duda la finalización de un proyecto que mejorará el actual aislamiento ferroviario que sufre la provincia almeriense. «Puedo manifestar el compromiso de Adif para que todos los flecos que están pendientes se subsanen y pueda llevarse la firma efectiva del convenio y se pueda licitar la obra de soterramiento, que creo que va a ser una de las obras más importantes de la provincia», ha dicho Martín, que incide en el «ritmo muy importante» en la construcción de los nuevos tramos.

Una intensa actividad en las obras que siguen poniendo en duda desde el Partido Popular. El senador Rafael Hernando pedía «una auditoría técnica de las obras del AVE porque al ritmo actual es imposible que esté en el año 2026». Ha señalado la escasa ejecución de los 251 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales de 2022 y en la baja ejecución de las partidas presupuestarias a lo largo de los últimos años para la llegada del AVE a la provincia, lo que pondría en duda que el proyecto esté concluido en el año 2026. «Están mintiendo, de los 1.200 millones que se han presupuestado a lo largo de cinco años la inversión no ha superado los 200». En la misma línea se ha manifestado el senador Luis Rogelio Rodríguez Comendador, quien ha reiterado en las últimas semanas que la Alta Velocidad no cumplirá plazos «si no se intensifica el ritmo constructivo de los tramos almerienses».Si bien desde el Ministerio se alude a que se han puesto en servicio 254 kilómetros para esta infraestructura, se han licitado actuaciones por más de 4.400 millones de euros y ejecutado casi 2.000 millones de euros en los últimos años; tampoco la sociedad civil cree ya en la llegada del AVE.

Aislados

Desde la Plataforma Almeriense en Defensa del Ferrocarril su portavoz, José Carlos Tejada, ha lamentado que «mientras que Málaga, Granada y Murcia tienen tren de Alta Velocidad, nosotros hemos solicitado por quinta vez una reunión con la ministra de Movilidad, Raquel Sánchez, con la esperanza que esta vez sí pueda reunirse con la población civil». Señalan desde el colectivo que «quizás siga en esa dinámica de sólo acudir a grandes eventos organizados por otras plataformas ferroviarias».

Y es que la ausencia del Corredor Mediterráneo en la provincia almeriense es solo la punta del iceberg del «aislamiento ferroviario» censurado por la Mesa del Tren Almeriense. «Almería lleva tres años sin conexión de mediodía con Madrid y ni siquiera oferta plazas de refuerzo en un destino con una demanda muy potente». Según ha indicado Tejada, «hace ya más de 5 o 6 semanas que no se puede conseguir un billete de tren con destino Madrid o destino Almería». Denuncian, además, que tampoco llegó «la promesa de poner en funcionamiento el ancho de vía de Maracena con el Híbrido 730 con conexión directa con Madrid, obras que acumulan un retraso de 18 meses porque todavía queda por instalar el tercer hilo para que ese tren pase de ancho ibérico y a internacional».

Faltan 200 kilómetros para que el AVE llegue a Almería desde Murcia, un reto factible para el Gobierno y un sueño para los almerienses que reclaman una infraestructura muy importante.