Objetivo: recuperar los mercados perdidos en Andalucía

El miércoles arranca en Madrid una nueva edición de Fitur, un escaparate donde los empresarios y las administraciones se dan la mano para poner de relieve el potencial turístico de España. Andalucía acude a la cita tras un año 2022 en el que el sector recuperó la normalidad, aunque la guerra en Ucrania y la inflación fueron dos factores que jugaron en contra. Con todo, el balance es positivo, ya que la cifra de visitantes rondará los 31 millones, muy próxima al dato histórico de 32,5 millones de viajeros de 2019, el récord hasta ahora. De cara a 2023, el sector se marca como reto recuperar los mercados perdidos y atraer turistas de alto poder adquisitivo para reposicionar el destino y continuar siendo la principal industria de Andalucía. A juicio de Manuel Cornax, presidente de los hoteleros de Sevilla, Fitur «nos dará una idea de cómo puede evolucionar la primera mitad del año», aunque si se analizan las contrataciones de paquetes turísticos «parece que las ganas de viajar continúan». «Va a haber movimiento, pero hay que ser cautos. Febrero es un mes neutro que no indica cómo va a ir el año», advierte.

Sevilla cerró 2022 con registros cercanos a la prepandemia. No obstante, Cornax señala que «no podemos ir subiendo el listón cada vez más, ya que habrá años mejores y otros peores». «No se crece indefinidamente. Estamos en unos niveles altos y mantenernos ahí es algo normal y positivo», remarca. Además, recuerda una serie de factores adversos, como la subida de las tarifas aéreas, la inflación o la situación económica que roza la recesión. «El turismo es un fenómeno sociológico, influye mucho la mentalidad, lo que la gente quiere hacer y cómo quiere distribuir su dinero».

La Costa del Sol es un destino andaluz de referencia. Cerró 2022 con una ocupación hotelera del 70,75%, lejos aún del 75,6% de 2019, según datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Este colectivo cita otro problema que han tenido que afrontar, los retrasos en los principales aeropuertos, y ahora se abre un periodo de incertidumbre con la explosión de casos de Covid en China.

Uno de los objetivos este año es recuperar mercados tradicionales que no tuvieron el comportamiento deseado en el último ejercicio, como el británico, alemán, francés o irlandés. Aehcos se marca la meta de alcanzar el 77% de ocupación hotelera, lo que supondría superar en un 2% el año de referencia: 2019. Ambos destinos, no obstante, insisten en la necesidad de atraer turistas de alto poder adquisitivo. «No estamos interesados en que venga más visitantes, sino que se queden más noches», asegura Cornax. «Si llegas por la mañana y te vas por la noche poco vas a dejar en la ciudad. En cambio, si duermes varios días en el destino vas de compras, comes en un restaurante y acudes a un espectáculo», por tanto, «nos interesa alargar las estancias».

Aehcos pone el acento también en la falta de personal en el sector turístico y en la escasez de viviendas para estos profesionales. «Necesitamos el apoyo de las administraciones para subsanar este problema. Debemos ser capaces de convertir España y la Costa del Sol en una potencia para la formación acreditada, especialmente en la hostelería». Junto a ello, reclama a las instituciones públicas su respaldo para abordar otros temas «enquistados», como la calidad de las playas, el difícil acceso por carretera a municipios con un gran atractivo turístico o la escasez de agua en los embalses.

Los hoteleros de Sevilla proponen un cambio de enfoque de cara a Fitur, no tan centrado en la oferta monumental de la capital hispalense. «Los turistas quieren convivir con los ciudadanos, probar su gastronomía, pasear e involucrarse en su forma de vida», destaca Cornax. Se trata de un destino ya explorado, así que una segunda visita debe ofrecer otros alicientes. En este punto, cita la torre de Don Fadrique y las próximas rehabilitaciones de la fábrica de Artillería y las Atarazanas.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, asegura que Fitur está enfocado al mercado nacional, que en 2021 y 2022 «respondió de forma positiva». Hernández señala que esta cita debe servir para intentar desestacionalizar el destino y recuerda que ahora en invierno hay cerrados 45 hoteles en la Costa del Sol. El año pasado la cifra ascendió a 64. Junto a ello, insiste en la necesidad de potenciar el turismo de interior, «necesitado de incentivos».

5.300 metros cuadrados de «experiencias»

Andalucía vuelve este año a contar con el pabellón más grande de Fitur, con 5.300 metros cuadrados donde la comunidad autónoma venderá «experiencias», tal y como aseguró el consejero del ramo, Arturo Bernal. Las ocho provincias estarán representadas, además de 60 empresas del sector. Junto a ello, un espacio de 500 metros cuadrados estará dedicado a las reuniones de profesionales. En la víspera de la inauguración se celebrará un gran acto en la plaza de toros de Las Ventas para poner de largo la oferta turística. La Junta invierte este año en Fitur más de dos millones de euros.