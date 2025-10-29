Meteorolgía
En alerta: el tiempo este miércoles 29 de octubre en Andalucía
Lluvias generalizadas, que podrían ser muy fuertes en la mitad occidental
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este miércoles el aviso naranja (riesgo importante) en las provincias de Huelva y Sevilla por lluvias, tormentas y vientos muy fuertes, y el aviso amarillo en Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga.
Los cielos estarán cubiertos en Andalucía con precipitaciones moderadas generalizadas, localmente fuertes, persistentes y tormentosas, que podrían ser incluso muy fuertes, siendo más intensas y frecuentes en la mitad occidental y el litoral mediterráneo.
Las temperaturas mínimas ascenderán en el interior oriental y se mantendrán con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas pueden subir ligeramente en el tercio oriental y descender en las demás zonas.
Los vientos soplarán del sur o suroeste, flojos a moderados en la mitad oriental, y moderados a fuertes en la mitad occidental, donde se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas.
