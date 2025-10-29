Acceso

En alerta: el tiempo este miércoles 29 de octubre en Andalucía

Lluvias generalizadas, que podrían ser muy fuertes en la mitad occidental

  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este miércoles el aviso naranja (riesgo importante) en las provincias de Huelva y Sevilla por lluvias, tormentas y vientos muy fuertes, y el aviso amarillo en Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga.

Los cielos estarán cubiertos en Andalucía con precipitaciones moderadas generalizadas, localmente fuertes, persistentes y tormentosas, que podrían ser incluso muy fuertes, siendo más intensas y frecuentes en la mitad occidental y el litoral mediterráneo.

Las temperaturas mínimas ascenderán en el interior oriental y se mantendrán con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas pueden subir ligeramente en el tercio oriental y descender en las demás zonas.

Los vientos soplarán del sur o suroeste, flojos a moderados en la mitad oriental, y moderados a fuertes en la mitad occidental, donde se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas.

