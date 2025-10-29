Funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, en directo: última hora de la misa

Hace un año, una dana azotó con una fuerza devastadora varias provincias del centro y sureste de España, dejando tras de sí una estela de destrucción, pérdidas humanas y miles de damnificados. En apenas unas horas, la intensidad de las lluvias desbordó ríos, anegó viviendas y arrasó infraestructuras, marcando para siempre a las localidades afectadas.

Doce meses después, el recuerdo de aquella tragedia sigue muy presente en la memoria colectiva. Vecinos, cuerpos de emergencia y autoridades rememoran hoy aquellos días en los que la solidaridad y la cooperación ciudadana se impusieron frente a la desesperación y el miedo. Muchas familias aún reconstruyen sus hogares y proyectos de vida, mientras las administraciones avanzan en la reparación de los daños materiales y en la implementación de nuevas medidas de prevención ante futuros episodios extremos.

Con motivo del primer aniversario de la dana, este martes se celebrará una misa en memoria de las víctimas, a la que asistirán familiares y representantes institucionales. Además, el Gobierno ha convocado un funeral de Estado en honor a los fallecidos, como muestra de reconocimiento y respeto hacia quienes perdieron la vida durante aquellos días de lluvias torrenciales.

Estos actos buscan rendir homenaje a las víctimas, agradecer la labor de los equipos de emergencia y recordar la importancia de seguir trabajando por una mayor resiliencia ante los fenómenos meteorológicos que, cada vez con más frecuencia, desafían a nuestro país.

Última hora del funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, en directo