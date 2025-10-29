Funeral de la dana
Funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, en directo: última hora de la misa
Doce meses después de la tragedia, el recuerdo de las víctimas y sus familiares sigue muy presente en la memoria colectiva
Hace un año, una dana azotó con una fuerza devastadora varias provincias del centro y sureste de España, dejando tras de sí una estela de destrucción, pérdidas humanas y miles de damnificados. En apenas unas horas, la intensidad de las lluvias desbordó ríos, anegó viviendas y arrasó infraestructuras, marcando para siempre a las localidades afectadas.
Doce meses después, el recuerdo de aquella tragedia sigue muy presente en la memoria colectiva. Vecinos, cuerpos de emergencia y autoridades rememoran hoy aquellos días en los que la solidaridad y la cooperación ciudadana se impusieron frente a la desesperación y el miedo. Muchas familias aún reconstruyen sus hogares y proyectos de vida, mientras las administraciones avanzan en la reparación de los daños materiales y en la implementación de nuevas medidas de prevención ante futuros episodios extremos.
Con motivo del primer aniversario de la dana, este martes se celebrará una misa en memoria de las víctimas, a la que asistirán familiares y representantes institucionales. Además, el Gobierno ha convocado un funeral de Estado en honor a los fallecidos, como muestra de reconocimiento y respeto hacia quienes perdieron la vida durante aquellos días de lluvias torrenciales.
Estos actos buscan rendir homenaje a las víctimas, agradecer la labor de los equipos de emergencia y recordar la importancia de seguir trabajando por una mayor resiliencia ante los fenómenos meteorológicos que, cada vez con más frecuencia, desafían a nuestro país.
Última hora del funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, en directo
Luto oficial, minutos de silencios, vigilias y marchas con velas
Los pueblos de la dana recordarán este miércoles, cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, a las 229 víctimas mortales que dejaron las riadas con la declaración de luto oficial en sus municipios, minutos de silencio a las 12.00 horas y varios actos de recuerdo y marchas con velas.
Uno de los actos más destacados es una marcha silenciosa convocada por los Comités Locales y el Acord Social Valencia que recorrerá, a partir de las 18.00 horas, pueblos afectados para confluir al final en la plaza de la Xapa en Benetússer. A las 18.00 horas, una de ellas saldrá de Albal, en la calle Luis Arnua, y a las 19.00, una segunda desde La Torre/Sedavía en la avenida Real de Madrid.
Los nombres de los 237 fallecidos en la dana sonarán en el funeral de Estado en Valencia
Los nombres de las 237 personas fallecidas en la dana del pasado 29 de octubre se escucharán hoy en el funeral de Estado que se celebrará en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia, en el que también se guardará un minuto de silencio en su memoria y los reyes les dedicarán una ofrenda floral.
El acto de homenaje comenzará a las 18:00 horas en el interior del Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los reyes y con la asistencia de todo el Gobierno de España, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez; todo el Gobierno valenciano, con el presidente Carlos Mazón al frente, y familiares de las víctimas.
