Pedro Francés, empresario y experto en hamburguesas: "Así es como te estafan al pedir comida en un restaurante"

Muchos clientes han sentido alguna vez que el precio de una hamburguesa no corresponde con lo que reciben en el plato. Pedro Francés, empresario y experto en hamburguesas desde 2018, ha decidido sacar a la luz cuánto debería costar realmente una hamburguesa y por qué a veces pagamos de más.

Conocido en TikTok como @pedrofrances_burgerceo, ha publicado un vídeo explicando el desglose de costes de una hamburguesa básica. Según Francés, el primer componente de la hamburguesa es el pan. "El precio medio de venta son unos 50 céntimos", explica.

Luego viene la carne, uno de los elementos más caros. Francés revela que en grandes cadenas de hamburgueserías el kilo de carne puede costar unos 13 euros, lo que para una hamburguesa de 180 gramos equivale a 2,34 euros. El queso añade otros 32 céntimos por dos lonchas y el bacon puede sumar alrededor de 43 céntimos, dependiendo de la calidad.

Las salsas y acompañamientos tampoco se quedan atrás. Una salsa estándar de 25 gramos ronda los 22 céntimos por hamburguesa y las patatas fritas, calculadas con un kilo de patatas que se reduce a medio kilo al freír, suman otros 50 céntimos. En total, según el experto, una hamburguesa básica con carne, queso, bacon, salsa y patatas cuesta 4,31 euros producirla.

¿Cuál debería ser el precio de venta?

Aquí es donde Francés advierte a los consumidores. Para que un restaurante sea sostenible, los costes no deben superar el 30-35 % del precio de venta. Haciendo el cálculo: 4,31 euros dividido entre 0,30 da un precio base de 14,36 euros. Sumando un 10% de impuestos, la hamburguesa debería venderse a unos 15,80 euros.

"Si has pagado más de 15,80 euros, déjame decirte que te han tomado el pelo", concluye Francés en su vídeo.