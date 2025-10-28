El divertido viaje de Rosario Flores y Mariola Orellana a Italia: bailando perdidas en un polígono de Milán

Antonio Carmona y su mujer, Mariola Orellana, mantienen una relación cercana y estrecha con la familia Flores, especialmente con Lolita y Rosario. A lo largo de los años, se ha visto cómo los encuentros familiares y profesionales han reforzado los lazos entre ambos clanes, siempre con mucha complicidad y respeto mutuo.

Más allá de la relación personal, Mariola y Rosario han estrechado aún más su vínculo a través de los negocios. Ambas son socias y comparten un proyecto común: la tienda Ojo con el Duende, un espacio que refleja su pasión por la moda vintage, y que ha servido también para fortalecer su amistad.

“Somos Rosario y Mariola, amigas, cómplices y buscadoras incansables de prendas con historia. Ojo con el Duende nace de nuestros viajes, de nuestra pasión por lo auténtico, por lo que no se fabrica en serie, por esas piezas que tienen algo especial… ese “duende” que se siente, pero no se explica. (...) Aquí nada es casual. Cada pieza ha pasado por nuestras manos, por nuestros ojos y, sobre todo, por nuestro corazón. Nos encanta mezclar Chanel con Zara, lo clásico con lo loco, lo artesanal con lo cotidiano”, explican sobre su proyecto en común.

No mienten. De hecho, acaban de viajar juntas hasta Italia en busca de nuevos productos que puedan ser atractivos para sus potenciales clientes. Ropa vintage, complementos y bisutería recién llegados de Milán y seleccionados por ellas mismas.

Un viaje de negocios que, en el caso de estas amigas, ha terminado convirtiéndose en una escapada de placer y ocio. A juzgar por uno de los vídeos que han publicado en sus redes sociales, parece que lo han pasado en grande mientras rebuscaban entre chaquetas y camisas de segunda -o quizás tercera y cuarta- mano.

Los bailes no han faltado por las calles milanesas, ni tampoco las risas, e incluso un polígono alejado de la mano de Dios puede ser el escenario perfecto para ellas para crear buenos recuerdos.

“Nada como un viaje con amigas”, ha dicho Elena Furiase, sobrina de Lolita, ¡y qué razón tiene!