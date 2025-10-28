El BOE lo confirma: el 3 de noviembre será festivo en estas comunidades autónomas

Con la llegada del mes de noviembre, muchos españoles se preguntan si podrán disfrutar de un puente tras el Día de Todos los Santos. Este año, el 1 de noviembre cae en sábado y, aunque es festivo nacional, para la mayoría de trabajadores no supone un día extra de descanso laboral. Sin embargo, la situación es distinta en el ámbito educativo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el calendario laboral de 2025, confirmando que el lunes 3 de noviembre no será festivo a nivel nacional. España mantiene sus ocho días festivos comunes, a los que se suman los festivos autonómicos y locales, pero para la jornada laboral del 3 de noviembre no se prevé ninguna excepción.

En cambio, varias comunidades autónomas han decidido declarar este día como no lectivo en el calendario escolar, permitiendo que los estudiantes disfruten de un pequeño puente. Es el caso de Madrid, Galicia, Aragón y Asturias, donde los colegios permanecerán cerrados ese lunes.

A esto se suman algunas provincias andaluzas, como Córdoba, Granada y Almería, donde también se ha establecido el 3 de noviembre como jornada no lectiva. En determinados lugares, como Almería o Guadalajara, los escolares incluso disfrutarán de un descanso más prolongado, ya que el viernes 31 de octubre también se considera no lectivo.