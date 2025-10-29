Carrusel de borrascas en España: la AEMET avisa de lluvias fuertes y posibles tornados en estas zonas

España se prepara para días de inestabilidad meteorológica por la llegada de borrascas atlánticas. Con algunos rasgos subtropicales, una de estas borrascas irrumpirá este miércoles por el suroeste peninsular, dejando a su paso lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en numerosas comunidades, según informa Meteored. Por ahora, se han activado avisos naranjas por fuertes lluvias en cinco provincias del sureste peninsular.

Aunque la borrasca irá perdiendo fuerza conforme avance por la Península, los modelos prevén que podría generar fenómenos bastante adversos, especialmente en Extremadura y Andalucía. No obstante, las lluvias asociadas a esta baja afectarán a gran parte del país.

Las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes, acompañadas en algunos puntos de tormentas eléctricas y viento intenso. Además, según el experto de Meteored Samuel Biener, no se descartan crecidas súbitas, mangas marinas o pequeños tornados en el suroeste y en el entorno del Estrecho.

Zonas en alerta este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que hay aviso naranja en Badajoz (vegas del Guadiana), Cáceres (meseta), Córdoba (sierra y Los Pedroches), Huelva (toda la provincia) y Sevilla (Campiña y Sierra Norte) por lluvias muy fuertes de al menos 30 litros por metro cuadrado en una hora o persistentes de unos 60 litros en 12 horas.

El resto de los avisos son de nivel amarillo, algunos de ellos por lluvias fuertes de 15 a 25 litros por metro cuadrado en una hora en el resto de Badajoz, Cáceres, Córdoba y Sevilla, además de zonas de Ávila, Barcelona, Cádiz, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Málaga, Salamanca, Tarragona y Toledo.

Meteorología ha activado también el aviso amarillo por tormentas en Cádiz, Ceuta, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla; por rachas de 70 km/h en áreas de Cádiz, Ceuta, Huelva y Sevilla, y por mala mar en el litoral gaditano y onubense.

Por último, las temperaturas descenderán en el oeste de las mesetas, Andalucía occidental, Pirineos y Canarias, y la caída podrá ser notable en Extremadura. Según recoge Srevimedia, gará más calor en Melilla (28 grados), Santa Cruz de Tenerife (27) y Las Palmas de Gran Canaria y Murcia (26), y más frío en Burgos, Cáceres, Cuenca, Madrid y Segovia (16).