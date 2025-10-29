Estas son las portadas de las revistas del corazón: el nuevo amor de Eva González, r la fortaleza de Lydia Lozano y las confesiones de Isabel Preysler

Una semana más, ¡HOLA! vuelve a ocupar el quiosco con una exclusiva. Tras el reportaje del enlace de Stella del Carmen Banderas -la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith-, la revista abre las puertas de la gran fiesta posterior: un encuentro que mezcló Hollywood y la Costa del Sol en un mismo brindis.

Entre confidencias, risas y bailes hasta el amanecer, las páginas de esta edición —y su versión digital— recogen las imágenes más esperadas: el primer baile de los recién casados, la emotiva actuación de los hermanos de la novia y la sorpresa de Antonio Banderas.

La novia del año comparte con ¡HOLA! cómo vivió su gran día y sus planes de futuro, mientras su padre, orgulloso y visiblemente emocionado, pone palabras a lo que muchos intuían: "Significa todo para mí. Que se casara en España es el mayor regalo que me podía hacer", confiesa el actorl.

Pero el brillo no se detiene ahí. En una de las citas más exclusivas del otoño, la cena organizada por la firma de alta joyería Rabat, coincidieron Tana Rivera y Lourdes Montes, dos mujeres que encarnan distintas maneras de entender la elegancia. Tana, heredera del espíritu de la recordada Duquesa de Alba, asegura sentirse "muy feliz y muy focalizada en mí"; mientras Lourdes, radiante en su tercera maternidad, confiesa entre sonrisas que, aunque "un poco más cansada", vive un momento vital que le ha cambiado "muchísimo" la vida.

El número se completa con una entrevista exclusiva a Julio Iglesias Jr. y su pareja, Ariadna Romero, que celebran con la revista dos años de amor sereno y cómplice. "Nos compenetramos de maravilla. Es un regalo tenerla en mi vida", confiesa el cantante, quien no elude hablar de las esperadas memorias de su madre, Isabel Preysler.

Y como broche final, ¡HOLA! ofrece una crónica visual y detallada de los Premios Princesa de Asturias, donde la princesa Leonor marca el comienzo de una nueva etapa institucional a las puertas de cumplir veinte años.

Hay lágrimas que no necesitan focos. Lydia Lozano, una de las voces más reconocibles del periodismo televisivo español, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, tal y como refleja en portada la revista Semana. La periodista fue vista visiblemente afectada en plena calle al hablar del estado de salud de su marido, Charly, con quien comparte más de tres décadas de vida y complicidad.

"Está siendo muy duro", admitió entre sollozos. Su marido, que había recibido el alta tras una delicada intervención, tuvo que regresar de urgencia al hospital debido a una bacteria que afecta a un órgano vital. Un nuevo golpe para la periodista, que en los últimos meses había intentado recuperar la serenidad con la esperanza de una recuperación larga, pero estable.

Semana confirma que Charly fue nuevamente intervenido, un episodio inesperado que ha devuelto a Lydia a esa montaña rusa emocional que tantas veces ha compartido con su público, pero que esta vez se libra lejos de platós y cámaras. En silencio, con la fuerza serena de quien ama sin medida.

En otro registro, la siempre enigmática Isabel Preysler vuelve a ocupar titulares, esta vez no por un posado impecable, sino por una confesión íntima. En su biografía Mi verdadera historia, la socialité más célebre de España reconoce que su matrimonio con Miguel Boyer fue "el gran amor de mi vida".

Su relación, que en los años 80 sacudió los cimientos de la crónica social y política, estuvo marcada por la pasión, la controversia y, como ahora revela, por los celos. "Estuvimos a punto de separarnos", confiesa. Un relato que humaniza a la mujer detrás del mito, la figura que ha hecho del glamour un escudo y de la discreción, una estrategia vital.

Y como contrapunto a estas historias de amor y resistencia, Semana dedica un amplio reportaje también a los Premios Princesa de Asturias 2025, una cita que reafirma el peso simbólico de la monarquía en un momento de renovación. La princesa Leonor, ya convertida en protagonista indiscutible de la nueva etapa institucional, deslumbra con la serenidad y determinación que parecen anunciar una nueva era para la Casa Real.

Después de meses de rumores y discretas apariciones, Eva González ha decidido dejar de esconderse. La presentadora, siempre celosa de su vida privada, ha sido fotografiada por la revista Lecturas junto a su nuevo amor, un joven sevillano con quien comparte risas, miradas cómplices y, esta vez, besos sin reservas.

Tres semanas después de que Lecturas desvelara la relación, la pareja fue vista disfrutando de una tarde de copas entre amigos en un ambiente distendido y luminoso. Eva, natural y radiante, se muestra visiblemente enamorada. Según la revista, ambos llevaban un año de encuentros discretos antes de dar el paso de oficializar su noviazgo. Para la ex Miss España y presentadora, que ha atravesado en los últimos años una etapa de transición personal y mediática, este nuevo capítulo parece estar marcado por la calma y la autenticidad. La sonrisa vuelve a tener algo de verdad detrás.

A los 68 años, Imanol Arias vuelve a descubrir el vértigo del amor. El actor, que ha sido durante décadas uno de los rostros más queridos de la ficción española, está ilusionado con Nélida Inés, una abogada argentina a la que conoció el año pasado "cuando escapaba del rollo judicial", según reveló el director de Lecturas en el programa El tiempo justo, de Joaquín Prat. Arias, que ha vivido intensamente tanto dentro como fuera de la pantalla, parece haber encontrado en esta nueva relación una calma distinta: esa complicidad madura que se construye sin urgencias, desde el respeto y la segunda oportunidad emocional que solo concede la edad.

El nuevo número de Diez Minutos desvela con todo lujo de detalles quién es el hombre que ha conquistado el corazón de la presentadora de La Voz. Sevillano, discreto y ajeno al mundo mediático, Nacho ha entrado en la vida de Eva como una bocanada de aire fresco, devolviéndole la sonrisa tras su separación de Cayetano Rivera en 2022.

Durante meses, la presentadora prefirió mantener la relación en un segundo plano, refugiada en su trabajo y en su faceta más íntima como madre. Sin embargo, el tiempo -y la confianza- han hecho lo suyo: hoy Eva vive este amor con naturalidad, sin esconderse, dejando que el cariño hable por sí solo.