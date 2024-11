Alfonso Moscoso: «El liderazgo no es una cuestión de discurso, se demuestra»

Se acerca el 41º Congreso Federal del PSOE y el debate se aviva. La última muestra, el manifiesto que, firmado por 48 militantes, ha cuestionado el liderazgo de Juan Espadas al frente de los socialistas andaluces y que, en consecuencia, ha proclamado la necesidad de un «nuevo rumbo» para no «caer en un absurdo continuismo», alimentando un runrún al que, desde hace tiempo, no es ajeno el propio Espadas. Runrún que en el caso de Cádiz, de su secretario general provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, hay quienes, según lamenta su número 2, Alfonso Moscoso, están alimentando «sin argumentación, intentando poner en entredicho» lo que tilda de «liderazgo sólido». Concretamente, Moscoso se refiere a la que fuese la antecesora del propio Ruiz Boix en la secretaría general, ex presidenta de la Diputación de Cádiz y actual parlamentaria andaluza, Irene García.

¿En qué situación llega el PSOE de Cádiz al Congreso Federal?

Como se ha podido ver en la asamblea pre-congresual, el partido llega muy ilusionado y con muchas ganas. Con un bloque de enmiendas (en torno a 200) que, presentadas por las distintas agrupaciones y delegados, se han elevado para su debate, lo que demuestra que el PSOE, a diferencia del PP, es una formación viva.

¿Y su secretario general?

Como es sabido, actualmente, Juan Carlos Ruiz Boix es el secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz y, es más, va a seguir siéndolo con posterioridad al congreso provincial. Hablamos de un secretario general con un liderazgo indiscutible y con un apoyo mayoritario en la provincia de Cádiz. No obstante, como usted bien sabe, hay voces en el partido que, incluso públicamente, lo cuestionan Lo que no puede ser es que la parlamentaria Irene García se erija en los medios de comunicación como coordinadora de la necesidad del cambio en Cádiz. Menos aún, cuando en los últimos comicios municipales el PSOE, en su conjunto, subió en siete concejales, sumando más que ningún otro partido político y manteniendo los 14 diputados provinciales. La diferencia radica en que, cuando Irene García optó a presidir el gobierno de la Diputación, tuvo la suerte de tener tres partidos más con los que pactar para llegar a un acuerdo. Por el contrario, Juan Carlos Ruiz Boix solo tuvo la posibilidad de impulsarlo con 100x100 La Línea que, como sabemos, optó por un PP que alcanzó los 14 diputados.

¿Considera que no existe este debate en torno a la figura de Ruiz Boix?

De lo que no cabe la menor duda es que los afiliados ya hablaron, dejando muy claro que no querían a una secretaria general que no era corresponsable con lo que decía en cada momento. Esto la penalizó e hizo que la gran mayoría de militantes socialistas se pronunciara en favor de Ruiz Boix para la secretaría general del PSOE en nuestra provincia. A ello hay que unir que estamos hablando de un secretario que apenas lleva tres años y que, ahora mismo, cuenta con una mayoría lo suficientemente cualificada para poder renovar su mandato.

¿Cree que su liderazgo se percibe de una forma sólida?

El liderazgo no es una cuestión de discurso, se demuestra. No obstante, lo que es muy llamativo es que permanentemente se esté machacando al secretario general de la provincia de Cádiz, cuando lo que toca es machacar las políticas neoliberales que está practicando Moreno Bonilla en Andalucía... Políticas que nos están llevando a una privatización de la sanidad y la educación y que no solo están imitando el presente, también el futuro de la comunidad autónoma andaluza y, con ella, de las generaciones venideras.

¿Qué le diría a Irene García?

Lo que tengo claro es que la gestión de Irene García debería estar más centrada en criticar y hacerle ver a los andaluces la mala gestión del PP y no en hacer ver a los militantes la «mala» gestión de Ruiz Boix. Esto es el mundo al revés. Insisto, García debería estar más preocupada en erosionar al Gobierno de Moreno Bonilla y no el liderazgo, muy sólido, de Ruiz Boix.

Volviendo al congreso, ¿con qué aspiraciones viaja el PSOE de Cádiz a Sevilla?

Nuestro objetivo es conseguir un país, una sociedad, cada vez con más igualdad y bienestar. Y que, con independencia del lugar en el que se haya nacido, tengamos la misma capacidad de acceso a la educación y la sanidad. Es decir, tenemos que conseguir una sociedad en la que nadie se quede atrás. En la que todos tengamos acceso a los mismos servicios públicos.