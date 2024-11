Una nueva avanzadilla contra Espadas desde Cádiz calienta el Congreso del PSOE

La percepción del frío, el calor y el dolor es básica para la supervivencia pero tan sólo hace un cuarto de siglo que la ciencia ha conseguido identificar los receptores moleculares que permiten la detección de la temperatura ambiental. En el Grupo Parlamentario Socialista de Andalucía el aire se puede cortar según quién se cruce con quién y el cortisol fluye. El guión está escrito e incluso se repiten personajes en el reparto. Cuando se presumía ya el final del liderazgo de Susana Díaz al frente del PSOE-A, uno de los que fue su portavoz en la Cámara andaluza, Mario Jiménez, hizo de avanzadilla en el derribo de la lideresa. Ahora, con Juan Espadas el político de Moguer, de corte más guerrista que juanramoniano, de nuevo viene adoptando el papel de lo que en las carreras de fondo se denomina «liebre». Jiménez fue de los primeros, al margen de los críticos que perdieron las primarias contra Espadas, que levantó la voz contra la oposición «blanda» que ejerce el secretario general del PSOE-A. Poco a poco se van sumando provincias. Los últimos exsecretarios provinciales de Córdoba pidieron junto a alcaldes y exalcaldes un «nuevo liderazgo». Ahora, el secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, reclama «una reflexión profunda» cuando el PSOE de Andalucía se encamina a celebrar su congreso regional, que irá seguidamente del 41 Congreso Federal que se celebrará entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla, reclamando «que nos convirtamos en una alternativa real al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla».

Mario Jiménez alentó estas críticas en la red X, antiguo Twitter: «Totalmente de acuerdo con mi compañero secretario general del PSOE de Cádiz Juan Carlos Ruiz Boix. El PSOE-A tiene que reflexionar y tomar las mejores decisiones para volver a ser una alternativa a la derecha incapaz y corrupta que gobierna Andalucía». Anteriormente, Espadas y sus afines optaron por tratar de no responder a estos comentarios, instando a hacerlos en los órganos internos pero ayer el que fuera número 3 del PSOE-A Noel López respondió a Mario Jiménez: «Querido Mario, cuando uno está en su proyecto personal a veces no tiene tiempo para trabajar en un proyecto colectivo. El equipo en el que trabajas es ya esa alternativa, pero seguramente no lo has reflexionado profundamente. Nos vemos en el Pleno», señaló el que fuera alcalde de Maracena (Granada). Jiménez, por supuesto, entró al trapo: «Efectivamente Noel, el equipo en el que trabajo ya es la alternativa».

Cádiz, después de Córdoba, hace de nueva avanzadilla de cara a un Congreso que el PSOE federal organiza a mayor gloria del presidente del Gobierno. Ferraz venía barajando la posibilidad de sustituir a Espadas pero, ante la falta de un sustituto de garantías, de momento venía optando por mantenerlo en el puesto. La federación de Sevilla, de momento, se mantiene de perfil y Jaén, históricamente decisiva en este tipo de elecciones, no se ha pronunciado, lo que denota que hay mar de fondo en el partido pero aún nada decidido.

Ruiz Boix demandó a su partido, en una entrevista en la Cadena Ser, que «denuncie todas las irregularidades, todas las dificultades» y que «plantee un proyecto de presente y de futuro para Andalucía». El también parlamentario socialista por Cádiz en el Congreso de los Diputados reclamó a la dirección regional socialista «generar una ilusión, generar una mayor participación», para que se traduzca en contar con «un equipo que permita que el PSOE de Andalucía vuelva a ser una alternativa real».

El secretario general del PSOE de Cádiz invocó a los alcaldes socialistas como referentes de las posibilidades electorales que podría tener el PSOE andaluz señalando que «el reto debe ser el que repitamos, por ejemplo, los números que tienen los alcaldes y alcaldesas, los candidatos del PSOE a nivel municipal», donde «obtuvimos más de un millón trescientos mil votos» o el hecho de que en julio de 2023 con motivo de las elecciones a las Cortes Generales «el PSOE de Andalucía obtuvo casi un millón y medio de votos» y contraponiéndolo con que en las elecciones autonómicas de junio de 2022 «estábamos muy lejos de esas cifras». Sobre el liderazgo de Espadas, Ruiz Boix señaló que «en nuestro partido existe la democracia» y cuando se convoque ese congreso regional «el próximo año 2025 seremos llamados casi 45.000 militantes del PSOE de Andalucía a manifestarnos y tendremos que buscar ese liderazgo que permita convertirnos en una alternativa real». Faltan 16 días para el arranque del Congreso federal en Sevilla, antesala, de momento, en clave socialista de una nueva edición de los «Juegos del Hambre» de Suzanne Collins.