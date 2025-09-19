Preocupación en un pueblo almeriense: Salud detecta circulación del virus del Nilo en mosquitos

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha detectado circulación del virus del Nilo occidental en el municipio de Pulpí, en Almería, que prolonga su situación como área en alerta hasta el 2 de octubre.

De esta forma, continúan como áreas en alerta el municipio almeriense de Pulpí; el gaditano de Benalup-Casas Viejas, hasta el 5 de octubre; la ciudad de Huelva, hasta el 2 de octubre; y los municipios sevillanos de El Pedroso, hasta el 26 de septiembre, y Guillena, hasta el 13 de octubre.

Por otro lado, según ha informado la Junta en una nota, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica confirmó el pasado día 16 de septiembre el primer caso humano de fiebre del Nilo occidental (FNO) en la comunidad autónoma esta temporada, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en un total de 290 usuarios.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 193 trampas instaladas, en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles, se ha observado abundancia en los municipios sevillanos de La Puebla del Río --zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros-- e Isla Mayor.

Así, el Gobierno andaluz ha registrado el nivel Elevado en La Puebla del Río (Brazo del Este y núcleo urbano), Málaga y San José del Valle (Cádiz). Y nivel moderado en los municipios gaditanos de Los Barrios, Chiclana; Guadalcázar, La Carlota (Córdoba); Arquillos, Lopera, Navas de San Juan (Jaén); Alhaurín de la Torre, Marbella, Mijas, Estepona, Cártama (Málaga); Benacazón, Villamanrique de la Condesa, Los Palacios y Villafranca (Cerro de las Cigüeñas), Gerena, Guillena y Coria del Río, en Sevilla. El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.

La Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025. Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo.

Los niveles de riesgo se han reducido a tres --bajo, medio y alto-- para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel. Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, once en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 43 en Sevilla.

En cuanto a las competencias de cada administración la Ley de Salud Pública de 2011 establece que la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a las plagas urbanas compete a la Junta de Andalucía, mientras que los tratamientos de desinsectación se deben efectuar por los servicios oficiales de los municipios y, en su caso, de las diputaciones provinciales, de acuerdo con el decreto de la Consejería de Salud 8/1995, así como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 2010, atribuye a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de uso público.

Seguimiento por parte de Salud Pública

La Junta ha detallado que en marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública --más de 400 desplegados en toda Andalucía-- han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación. Estos agentes han realizado hasta la fecha 2.192 verificaciones en un total de 773 municipios. En éstas se ha comprobado que en 245 municipios de nivel de riesgo bajo (67%) se aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Por otro lado, 210 (57%) de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas. En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, un total de 362 (87%) disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (Pmvcv) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Además, en 328 (78%) de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 320 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los Equipos de proyectos locales de fiebre del Nilo occidental (EPL-FNO) han realizado 1.305 formaciones en las que han participado 51.096 personas.

Por tipo de actividad se han desarrollado 479 en centros escolares; 448 acciones comunitarias; 142 de colaboración con profesionales no sanitarios y 236 de colaboración con profesionales sanitarios. El Servicio de Vigilancia Ambiental ha incluido en la web de la Consejería de Salud y Consumo un cuadro con la evolución del nivel de densidad de mosquitos de cada una de las trampas distribuidas por todo el territorio andaluz.

Recomendaciones para la población

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica recomienda a la población adoptar medidas de protección frente a las picaduras de los mosquitos, así incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos --perfumes, jabones aromatizados-- porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Salud ha animado a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental para la Junta es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.