El SAS indemnizará con 200.000 euros a la familia de la mujer que murió en Urgencias tras dos horas sin ser atendida

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de la ciudad de Almería ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 200.000 euros al viudo y los cuatrohijos de la mujer de 74 años que murió en la sala de espera de las Urgencias del Hospital Universitario Torrecárdenas.

La mujer nollegó a ser atendida y murió al cabo de dos horas de espera, pese a que durante el triaje se certificó el "riesgo vital no demorable" con el que acudió en estado comatoso al centro hospitalario almeriense en abril 2019.

Esta clasificación del estado de salud en el triaje impone que el paciente no puede tardar en recibir atención sanitaria más de 15 minutos al ser un caso clínico muy urgente en el que peligra gravemente vida.

"Dado que la paciente estaba adormilada y estuporosa, durante la espera a ser atendida, acompañada de su marido, también anciano, no dio signos de alarma a pesar de que perdía la vida", explican desde la asociación El Defensor del Paciente.

El médico de guardia no fue consciente de que se le había asignado la atención de la anciana, según él mismo declaro en sede policial, y esto derivó en que no llegase a recibir ningún tipo de soporte vital. Se enteró de lo ocurrido, sostuvo, al día siguiente y por los medios de comunicación.

Los tribunales ahora han dado la razón a los familiares y desechan la culpabilidad que le quiso imputar la compañía de seguros al marido por no percatarse de que su mujer estaba sufriendo un edema agudo de pulmón que le estaba dificultando cada vez más la respiración. "La pregunta que debe hacerse no es por qué el marido no se percató , sino dónde estaba el médico que debía atenderla en menos de quince minutos y dónde estaba el personal auxiliar de vigilancia de la sala de espera", se señala en la sentencia.