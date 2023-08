Los andaluces se aferran al crédito para las vacaciones

El paradigma ha cambiado. La sociedad ha pasado en un par de generaciones de la máxima de pagar «a tocateja» o no comprar a endeudarse para irse de vacaciones. Los días de descanso han pasado a ser una prioridad merecedora de ser pagada a plazos, a pesar de que los intereses para ello no son suelen ser bajos. Andalucía está entre las comunidades autónomas que más recurren al crédito para que no falte la idílica foto de rigor en Instagram o, simplemente, para el necesario asueto. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 45% de los andaluces no puede irse de vacaciones una semana al año.

El pasado julio se convirtió en el mes donde hay más demanda de préstamos para vacaciones en España. Según un informe de Cofidis, ocho de cada diez españoles ha hecho o tiene previsto salir de vacaciones este verano. El perfil del cliente suele ser varón, de unos 43 años, asalariado, que vive de alquiler y está casado Las comunidades que registran un mayor número de demanda son Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

La demanda de este tipo de financiación a crédito se ha visto incrementada notablemente debido, básicamente, a las vacaciones de verano, según recoge un estudio interno elaborado por Cofidis, entidad financiera especializada en la concesión de créditos al consumo y en la financiación de proyectos a particulares.

El Observatorio Cofidis de Economía y Sostenibilidad en el Hogar, recientemente publicado, señala que ocho de cada diez personas no quiere renunciar a las vacaciones, a pesar de que, a casi la mitad de los hogares españoles, la inflación les ha supuesto cambios significativos en su estilo de vida. Según este estudio, el 33% de estos hogares ha tenido que cambiar algún aspecto importante y el 12% no puede mantener el estilo de vida que llevaba. Así, los préstamos y créditos para viajes se han convertido en la solución para financiar las vacaciones ante la imposibilidad de ahorrar o en caso de destinar los ahorros a otros aspectos.

Crecen los créditos y crecen las peticiones rechazadas, según Cofidis. «Por más que pedir un préstamo para poder financiar unas vacaciones parezca una buena opción, es crucial recordar que este tipo de ayudas financieras deben de ser manejados de manera responsable, tanto por parte de quienes las solicitan como de las entidades financieras que las ofrecemos», señaló Anna Golsa, directora de Digital Business y Marketing de Cofidis.

El 27,7% de los andaluces tiene intención de gastar menos en las vacaciones de este verano, según el estudio de Intención de Gasto en Verano del Observatorio Cetelem. Se trata de un porcentaje mayor al del año anterior, cuando era del 21%. El gasto medio previsto para las vacaciones de verano de 2023 es de 1.358 euros, lo que supone un 13% más respecto a la intención de gasto mostrada en 2022. Es, además, una cifra superior a la media española, de 1.174 euros.

En la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, con datos de 2022, Andalucía está a la cabeza de España en porcentaje de ciudadanos (45%) que no pueden irse de vacaciones. La cifra ha ido bajando desde 2014, no obstante. Los motivos económicos, de salud y el cuidado de mayores y niños son las causas más citadas para explicar la ausencia de vacaciones. Según el Barómetro del Centro de Estudios Andaluces del pasado verano, la subida de precios generalizada se ha convertido en un obstáculo insalvable para que el 13,1% de los andaluces pueda irse de vacaciones y un 23% más tuvo que cambiar su destino habitual de descanso. Por ejemplo, la ocupación hotelera en Almería rozó el 90% en los fines de semana de feria pero el consumo previsto era menor.

Un total de 3,27 millones de personas, el 38,7% de la población de Andalucía, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en la comunidad autónoma, según el informe «El estado de la pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015-2021» de la la Red andaluza de lucha contra la pobreza (EAPN). El 54,7 % de los andaluces experimenta dificultades para llegar a fin de mes. Un 42,5% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 37,4% no puede permitirse sustituir los muebles estropeados o viejos, según el informe.