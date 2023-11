Andalucía critica el acuerdo con ERC porque "institucionaliza la injusticia entre territorios"

El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este miércoles que el Gobierno regional “no puede estar de acuerdo” con “acuerdos que institucionalizan la injusticia entre diferentes territorios”, en referencia al alcanzado entre PSOE y ERC para la investidura como presidente de Pedro Sánchez. “Al Gobierno de Andalucía no le puede parecer bien que Pedro Sánchez, para garantizarse el sillón de La Moncloa, institucionalice la injusticia”, ha incidido en declaraciones a los medios al ser preguntado por el acuerdo sobre la amnistía alcanzado este martes por Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC).

Ha subrayado que tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno, como su Gobierno tienen como “principal mandato” defender y velar los intereses de los andaluces y que en este acuerdo se habla “de la condonación de deuda pública de unas determinadas comunidades autónomas y de otras no”. “Se habla de una extra financiación a unas determinadas comunidades autónomas y a otras no. Se firma un acuerdo político en el que se habla de comunidades infrafinanciadas y no se nombra a Andalucía, que es la más infrafinanciada de todos”, ha abundado.

“Desde luego, no podemos estar de acuerdo en que la amnistía forme parte de ese acuerdo político porque la amnistía reconoce que a aquellos que el pasado 1 de octubre del año 2017 decidieron de manera unilateral y saltándose la ley, quebrar la convivencia en nuestro país, no les va a pasar nada”, ha dicho. Ha lamentado que “todos los recursos públicos que desde aquella fecha se han puesto a disposición de la justicia para traerlos, juzgarlos y condenarlos, se han tirado a la basura”. “Y lo que es peor de todo, nadie nos garantiza que no lo vuelvan a hacer”, ha apostillado.

“Parece bastante gráfico que el señor Puigdemont eligiera una sala presidida por una foto de una urna ilegal de aquellas que circularon por Cataluña el 1 de octubre del año 2017 para sentarse con el número tres de Pedro Sánchez y que al PSOE eso no solo no le molestara, sino que además se permitieran el lujo de sacar un comunicado conjunto en el que se refieren a Puigdemont, no como un prófugo de la justicia (…) sino como el presidente”, añade.