Andalucía recurrirá a unidades de apoyo frente al «vuelva usted mañana» en la Administración

«Tenemos la suerte de tener una plantilla con una implicación alta, con buena formación y ganas de continuar formándose, adaptándose a las necesidades y prestar un buen servicio. Hay excepciones, es imposible que en un colectivo tan amplio no las haya. Por regla general, tenemos un nivel muy bueno. Lo que queremos es adaptarlo y hacer más fácil la prestación de un servicio al ciudadano. A veces las herramientas no son las adecuadas y es nuestra obligación también (dotar de ellas)», señaló el consejero José Antonio Nieto en una entrevista con LA RAZÓN. «Los funcionarios no son un fin en sí mismo, están para prestar servicio», indicó el consejero. El objetivo es erradicar «el vuelva usted mañana» de Larra, señaló también. En este marco, la Junta de Andalucía tiene prevista la creación de unidades temporales de apoyo a la gestión masiva, esto es, la creación equipos de funcionarios para apoyar y agilizar los servicios con más carga de trabajo por alguna circunstancia, ya sea por una necesidad puntual, por incremento de trabajo o por acumulación de expedientes.

«Tenemos que intentar que el mostrador de una administración no sea una barrera insuperable para el ciudadano. El funcionario tiene que ser una ayuda, no un obstáculo. A eso responde la Ley de Función Pública o el Decreto de Simplificación, ese es el modelo que quiere Juanma Moreno y que queremos impulsar en la Justicia y en la administración pública», indicó José Antonio Nieto a este diario. En el caso de las nuevas unidades de apoyo, se crearán al amparo del cuarto Decreto Ley por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración de la Junta y el impulso de la actividad económica en Andalucía que forma parte del Plan Andalucía Simplifica, denominado ‘Plan AS’, explicó tras el Consejo de Gobierno.

El nuevo decreto supondrá revisar y modificar sistemas de trabajo, automatizar trámites y reorganizar al personal, además de estas nuevas unidades de apoyo. También se modificarán procedimientos y se reorganizará el personal para que el nuevo sistema de trabajo comience con el contador a cero y no con retrasos acumulados. La Junta quiere ser la comunidad «con menos burocracia, donde la administración pública no bloquee, sino que acompañe a los ciudadanos para facilitarles la vida y a las empresas para que apuesten por invertir en ella y crear empleo y riqueza». Como se avanzó en la entrevista con este periódico, también se apostará por «el silencio administrativo positivo». Asimismo, se eliminarán trámites intermedios, de modo que los ayuntamientos tengan como interlocutores a las delegaciones territoriales que tengan las competencias correspondientes sobre cada asunto, sin necesidad de tener que pasar antes necesariamente por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía o la de la Consejería de Administración Local.

Por su parte, en lo que al teletrabajo respecta, Nieto avanzó que espera que «en breve» pueda alcanzar «un acuerdo» sobre la base de la propuesta inicial de un día a la semana con medición de resultados. «Los andaluces, que con sus impuestos financian toda la administración pública, tienen que tener la tranquilidad de que una persona que esté teletrabajando está teletrabajando», subrayó José Antonio Nieto.