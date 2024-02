José Antonio Nieto: «La Justicia lleva mucho tiempo que cada día está peor y tenemos que pararlo"

El 1 de Octubre de 2017 José Antonio Nieto (Guadalcázar, Córdoba, 10 de abril de 1970) era secretario de Estado de Seguridad y desde julio de 2022 es consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Licenciado en Derecho y también con pasado como abogado en ejercicio, Nieto es una de las voces más autorizadas para abordar el análisis de la ley de amnistía de Pedro Sánchez.

Si yo quemo un coche a las puertas del Parlamento andaluz, probablemente sería detenido. Si lo hago con una camiseta de «la senyera», ¿tendría más opciones de salir impune?

Le detendrían; seguramente le imputarían; es probable que hubiese un juez responsable que intentara que la ley se aplique con igualdad a cualquier español y con un poco de suerte puede haber un cambio de Gobierno y que Feijóo y el PP eliminen del debate político esa Ley de Amnistía que me parece una lacra sobre nuestro sistema. No sólo judicial, también democrático. Estamos en un estado de Derecho que para serlo tiene que cumplir unos mínimos porque, si no, se pasa a la república bananera que estamos viendo. Y no es un chiste: la democracia más antigua de Latinoamérica, Venezuela, cuando nadie pensaba que pudiese dar el giro que ha dado, se ha convertido en eso, una república bananera que expulsa al ciudadano de manera permanente y que para nada se parece a una democracia.

Vivió en primerísima persona el 1-O. ¿Cómo vive cuando ahora dicen que no hubo terrorismo?

Si es terrorismo o no, eso tiene que determinarlo un juez. Lo que creo es que un Gobierno quiere privar a los jueces de la posibilidad –después de una instrucción adecuada, de analizar las pruebas, de contrastarlo con los textos legales–de investigar el terrorismo. Ha habido y sigue habiendo condenas por terrorismo que no han tenido un resultado de muerte y ni siquiera de lesiones. Hay un caso muy cercano en la provincia de Sevilla de un ciudadano de origen sirio detenido hace pocas fechas cuya causa se está instruyendo por terrorismo. Ha habido exactamente igual que en muchos casos del independentismo catalán, de Tsunami Democratic o de los CDR en Cataluña. Tengo la tranquilidad de que España está dentro de la UE y van a impedir que este atropello salga adelante. Estoy convencido de que el debate fuera del PSOE se va a acabar imponiendo porque esa manera que tiene Pedro Sánchez de lavar el cerebro a todo lo que tiene alrededor, que él cree que lo puede irradiar a una sociedad al completo, no va a tener éxito. Sobre lo que pasó el 1-0 ya hay una condena, aunque luego haya habido indultos ,que lo equipara prácticamente a un golpe de estado. Fue un ataque directo a la Constitución que conllevó las penas más altas que contemplaba el Código Penal para ese tipo de delitos y, en segundo lugar, acarreó una importante actividad de otros grupos numerosos que era lo que toda la vida hemos conocido en el País Vasco como «kale borroka», lo que hemos visto que se ha condenado por terrorismo en otros países de Europa y lo que en cualquier cabeza de un jurista o una persona normal con sentido común es terrorismo.

Si se extrapola a Andalucía, estos días se juzga a la ex cúpula de UGT por presuntamente financiar al sindicato con facturas infladas, que es algo que hacían también en Cataluña. ¿Deben pedir el indulto?

Se ha eliminado el delito de malversación del Código Penal, se ha ridiculizado y permitido que una condena que tenía muchos más tipos delictivos en su contenido y claramente cometido por varias personas haya tenido como consecuencia el indulto y ahora lo que se pretende no es sólo el indulto. Un indulto que tiene un requisito importante que tampoco se cumplió en los anteriores. El indulto tiene un requisito necesario, que es el perdón del delincuente, que no se ha producido, ni el perdón ni el compromiso de no volver a delinquir. El caso de UGT es gravísimo también, no podemos restarle importancia. Es un caso en el que el dinero para formar a los parados que gestionaba el sindicato se gastó en muchas cosas, ninguna de ellas adecuada, correcta ni legal. Hay una instrucción que se está siguiendo y nos gustará más o menos pero vamos a respetar la sentencia que Su Señoría fije y que se determine en un juicio justo, que es lo propio en un país democrático como España. Estamos viendo que ya cualquier cosa que ocurra en este país lo podemos comparar con lo que ocurre en Cataluña y en todas se le da una ventaja por ser independentista catalán y eso no lo podemos permitir como demócratas, porque va en contra del cimiento de la democracia, ni como andaluces, porque sería aceptar ser ciudadanos de segunda y, desde luego, yo no estoy dispuesto a aceptarlo, el presidente de los andaluces no está dispuesto a aceptarlo y el 100% de los andaluces no está dispuesto a aceptarlo.

¿Hasta dónde puede llegar la Junta? ¿Hasta el recurso de inconstitucionalidad?

Ya se ha anunciado por el presidente que en la medida en que podamos de tomarán las medidas que estén en nuestra mano desde el punto de vista jurídico porque entendemos que se hace un gravísimo daño a los pilares democráticos de este país y, por tanto, de esta CC AA y, en segundo lugar, (porque la ley) va en la dirección opuesta de lo que pedimos: que se trate por igual a todos. No queremos que los andaluces tengan privilegios pero no queremos que los andaluces sean ciudadanos de segunda en un país que no puede aceptarlo. Uno oye al presidente del Gobierno, a los ministros, a los líderes del PSOE que se han caído del caballo y han visto la luz y ahora dicen lo contrario que decían el 23 de julio y ahora dicen que ‘es perfectamente legal, esto se hace porque mejora la convivencia, porque integramos al independentismo en la gobernabilidad de España, porque queremos un país en el que queremos menos tensión’. Cuando hablan los que se van a beneficiar dicen todo lo contrario: ‘Me importa un pimiento la gobernabilidad de España, sólo quiero privilegios para Cataluña, privilegios para los independentistas catalanes y van a sudar sangre para aprobar cada norma si no nos dan lo que queremos’. Esa es la realidad y si Pedro Sánchez y su entorno creen que los españoles no ven la realidad, se equivocan. Cada día la ven con más nitidez y cada día la respuesta contraria a ese engaño masivo que pretende Pedro Sánchez va a ser más dura.

Después de cambiar el delito de malversación y ahora con la amnistía, ¿habrá indulto para el ex presidente Griñán y otros condenados por los ERE?

Creo que en la mente del PSOE ha estado siempre el indulto a Griñán y seguramente no sólo a Griñán. Se ha conseguido la no entrada en prisión, que no es una medida que se tome habitualmente cuando hay enfermos con cáncer, que los hay en el mismo caso. Lo que creo es que en este tema lo que le hace un flaco favor al señor Griñán es que ahora a Sánchez lo que le interesa más los indultos y la amnistía al independentismo y no puede cargar más las tintas ampliando la amnistía o dándole el indulto al que fue presidente de su partido y del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Está claro que eso ha perjudicado a Griñán, se da cuenta cualquiera de cómo Sánchez relativiza sus intereses y en un momento determinado pusieron el foco en este tema y parecía que iban a dar el paso, cuando le interesó más correr línea y apostar todo al independentismo catalán se han olvidado de esas necesidades humanitarias que alegaban para el señor Griñán tuviese ese indulto que casi veíamos encima de la mesa.

¿La Justicia está mejor, peor o igual que hace cinco años?

La Justicia está pasando un mal momento. Todo lo que hemos hablado anteriormente perjudica, daña, a la Justicia. La Justicia es además un servicio complejo: se gestiona en tres ámbitos y con competencias en los tres ámbitos. El Ministerio de Justicia en todo lo legislativo. Todo lo que tiene que ver con el gobierno de los jueces depende del CGPJ y se tiene que tener en cuenta su opinión, en Andalucía a través del TSJA. Y en todo lo prestacional depende de las CCAA, que tienen las competencias: pagamos nóminas de los funcionarios, tenemos que construir y mantener sedes judiciales, poner el papel, el sistema digital, ordenadores... La Justicia lleva mucho tiempo que cada día está peor y tenemos que pararlo. Tenemos la obligación de parar ese deterioro sistemático progresivo. Primero, no haciendo lo que está haciendo el presidente del Gobierno, que es devaluar a la Justicia y, en segundo lugar, permitir el ataque directo del independentismo catalán a jueces con nombre y apellidos desde la tribuna del Congreso. Eso es un atropello sin precedentes que espero que nunca más se vuelva a dar. Hace falta un gran pacto de Estado, pero en este momento es imposible poder pactar con quien entre sus objetivos está amordazar, dominar, utilizar a la Justicia de la forma que lo está haciendo el presidente del Gobierno. El PP quiere hacer una apuesta fuerte por la Justicia, en Andalucía la estamos haciendo. Tenemos en marcha el plan estratégico de la Justicia, el plan de infraestructuras judiciales con una inversión sin precedentes que demuestra que vamos en dirección contraria a Pedro Sánchez. Nosotros vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que puedan trabajar los jueces, los fiscales, los letrados, los funcionarios en las mejores condiciones posibles. Pero si no se produce ese pacto, si desde el Gobierno de España se sigue dinamitando la independencia judicial, la Justicia va a seguir sufriendo. Cómo le decimos a un ciudadano que cuando a Sánchez le va mal una sentencia, el juez es un facha. El ejemplo que está trasladando es lamentable, lo contrario de lo que se espera de un Gobierno serio de un país serio. Por tanto, lo que más me gustaría no es que cambie de opinión el Gobierno, que creo que no va a cambiar, sino que entre todos cambiemos de Gobierno.

«Juanma Moreno sí es imprescindible»

►Sobre la continuidad de Juanma Moreno un ciclo más grande de dos legislaturas, Nieto señala que el líder popular «ha conseguido demostrar que en Andalucía podía haber un gobierno diferente al PSOE y no sólo no pasaba nada sino que iba mejor». «Ha demostrado que haciéndolo bien la gente te apoya y se tiene una mayoría absoluta», añadió. «Su liderazgo marca la acción de gobierno y eso también es muy positivo. Yo creo que él tiene un proyecto muy claro para Andalucía. Si él pensara en sí mismo, yo creo que en ocho años lo dejaba pero está pensando en Andalucía y sabe que el proyecto que está impulsando requiere más tiempo y más presencia suya porque ese liderazgo es clave para que se pueda poner en condiciones. No es un problema de que haya banquillo, es que en este aspecto Juanma Moreno sí es imprescindible».