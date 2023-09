Andalucía, una región en alerta ante posibles tsunamis

El terremoto ocurrido en Marruecos ha vuelto a poner en alerta a Andalucía, una región con una actividad sísmica periódica que viene trabajando en cómo afrontar estos episodios. La costa es una zona sensible ante posibles tsunamis, especialmente el Golfo de Cádiz. "La cuestión no es si va a ocurrir o no, sino cuándo", señalaba el documental "La gran ola", una pieza audiovisual que analizaba las posibilidades de que se produzcan estos fenómenos en la comunidad autónoma. Vicenta María Elisa Buforn, catedrática de Física de la Tierra en la Universidad Complutense, indica en la cinta: "Donde no ha habido terremotos puede que los haya, donde los ha habido los habrá de nuevo seguro".

El Consejo de Gobierno aprobó el denominado Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía, convirtiéndose la comunidad andaluza en la primera en tener un plan de estas características en España, según informó la Junta.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, destacó que “Andalucía está a la vanguardia de los servicios de emergencia del país y es la primera en dotar de una mayor seguridad a sus más de 800 kilómetros de costa y más de 500 playas repartidas en 62 municipios”.

Sanz explicó que “ya contamos con el sistema EsAlert o 112 inverso, que permite enviar directamente a los teléfonos móviles de la población, de una determinada zona, no solo un mensaje de aviso de maremoto, sino también algunas de las medidas a adoptar para protegerse”. Por tanto, en cuestión de segundos, se podría ofrecer información de seguridad a la población de forma masiva. De hecho, el consejero ha anunciado que “ya se ha sectorizado toda la costa oriental y occidental de Andalucía y está programado el mensaje a remitir a la ciudadanía en caso necesario”.

Además, Sanz señaló de que “el Catálogo General de Playas contará ya con las rutas de evacuación y puntos de reunión seguros en caso de maremotos, además de todo el elenco de información de autoprotección y un novedoso asistente conversacional”.

Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor riesgo de terremoto, aunque puede considerarse como moderado en una escala global. La probabilidad de que un terremoto pueda producir un maremoto que afecte a las costas andaluzas se sustenta tanto en el conocimiento científico como en el histórico.

El Plan andaluz tiene en cuenta los efectos de los distintos maremotos en la costa andaluza partiendo del escenario más desfavorable y cuenta con mapas de peligrosidad por calado, por arrastre de personas, por tiempos de llegada y por flujo momento, además del mapa de vulnerabilidad edificatoria.