"Apagón" de Montero con Andalucía: "Ni financiación, ni trenes, ni agua, ni red eléctrica"

La vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, Ana Mestre, ha criticado este martes el "apagón" de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con Andalucía, puesto que "no da respuesta" a las demandas en financiación autonómica, infraestructuras ferroviarias e hidráulicas o en relación con la red eléctrica. En rueda de prensa, Mestre ha mostrado su preocupación por que en España estén ocurriendo hechos "con una grave repercusión en la economía", en referencia tanto al apagón como al "colapso" que se ha vivido este martes en la red de telefonía. "No hay una semana sin que haya un colapso, sin que algo importante para el desarrollo de nuestra tierra que no funcione", ha dicho.

En su opinión, estamos ante un Gobierno central "insufrible, que está tocado y hundido", mientras ha acusado a Montero de que cuando viene a Andalucía "no es para dar respuesta a los problemas que estamos sufriendo, sino que nos hace ver lo blanco negro, tergiversa la realidad y además apoya a otros territorios en detrimento" de esta comunidad. En ese sentido, Ana Mestre ha cuestionado que la vicepresidenta primera haya aprobado una financiación "del 50% de la Dependencia en el País Vasco, mientras lo sigue negando para Andalucía, la comunidad con mayor cantidad de usuarios de este sistema.

"Es como si tuviera algo en contra de los dependientes andaluces", ha dicho Mestre, para quien lo único que hace María Jesús Montero cuando viene a Andalucía es "mirar para otro lado o reproducir el mensaje de Pedro Sánchez". Se ha mostrado convencida de que los andaluces no se creen "ningún canto de sirena, ni mucho menos a un Gobierno que está totalmente desacreditado por sí mismo, porque no hay ni un ministro que pueda dar respuesta y dar la cara en apoyo a Andalucía".

En ese sentido, Ana Mestre ha pedido a Montero que, "en vez de venir a Andalucía y pelear por su espacio en la foto, lo que tendría es que venir a remangarse y trabajar por los andaluces". "Niegan el pan y la sal a Andalucía, que es lo mismo que negar el agua, es decir, las infraestructuras hidráulicas, negar los trenes, negar la financiación justa que merecemos, y negar las infraestructuras eléctricas", ha dicho.

En definitiva, para Ana Mestre "esto lo que significa es que el principal apagón del Gobierno de España es María Jesús Montero con Andalucía". De otro lado, se ha referido a la "tomadura de pelo" de la Conferencia de Presidentes convocada en junio, puesto que no se abordan los asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos. "Es una cortina de humo y lo que se pretende es distraer y despistar", ha dicho Mestre.