Arranca la vacunación contra el neumococo contra un nuevo preparado en Andalucía

Arranca la vacunación contra el neumococo en Andalucía con nuevas instrucciones. A partir de mañana, los mayores de 60 años están llamados a vacunarse contra esta bacteria que, si bien en la mayoría de los casos pasa desapercibida y asintomática, en una pequeña proporción puede llegar a provocar neumonías graves, meningitis y sepsis. La mayoría de afectados son menores de dos años, mayores de 60 y personas con patologías de riesgo.

Este año, como novedad, la Consejería de Salud ha introducido una nueva vacuna que protege contra 20 serotipos del «streptococcus pneumoniae», la VNC 20, del laboratorio Pfizer. Se trata de un preparado muy valioso para la prevención de neumonías graves y sustituye a la VNC13, de 13 serotipos. Únicamente está autorizada para mayores de 18 años ya que todavía se está evaluando su seguridad y eficacia en niños.

La campaña de vacunación 2023 contra el neumococo amplía el rango de edad, de tal forma que ahora se recomienda a personas entre los 60 y 72 años (nacidos entre 1951 y 1963). Además, la VNC20 está pautada para adultos mayores de 18 años que pertenezcan a grupos de riesgo.

Desde la Asociación Española de Vacunología, su vocal Rosario Cáceres explica que este nuevo preparado «nos protege frente a 7 serotipos más que la anterior vacuna conjugada, VNC13. Estos serotipos producen infecciones más graves o bien los antibióticos no funcionan frente a ellas. Por esta razón, nuestra Consejería de Salud ha decidido vacunar a los adultos de alto riesgo, aunque estuvieran previamente vacunados con VNC13 y la vacuna polisacárida».

Cáceres insiste en la importancia de la vacunación contra el neumococo: «Puede infectar a cualquier edad, pero son las personas mayores y los pacientes de riesgo los más susceptibles de sufrir complicaciones y muerte. Por eso, se deben vacunar tanto los mayores de 60 como los pacientes con problemas de corazón, diabetes, enfermedades pulmonares, fumadores, personas que hayan sufrido un ingreso por covid, inmunodeprimidos y otras enfermedades que puedan derivar en enfermedad neumocócica grave".

No obstante, son los niños menores de dos años el grupo de edad más afectado por la enfermedad neumocócica. La experta en vacunología aclara que «los bebés, al igual que los mayores, tienen el sistema inmunitario más débil. El motivo es que mientras en los mayores el sistema inmune se ha envejecido (esto se conoce como inmunosenescencia), en los niños muy pequeños aún es inmaduro. Por eso aquí, en Andalucía, se introdujo la vacuna en 2016 y ya en 2017 apareció en calendario a los 2, 4 y 11 meses». En los bebés, no se usará la nueva vacuna VNP20, porque todavía no está probada en ellos. Se seguirá inoculando, como desde 2017, la vacuna VNC13.

La enfermedad neumocócica invasora (ENI) se incluyó como enfermedad de declaración obligatoria en Andalucía en 2009. En el año 2021, último año del que se disponen datos, se contabilizaron en la comunidad 207 casos, lo que supone una incidencia de 2,44 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia con mayor declaración de casos fue Granada (tasa de 3,80), seguida de Sevilla y Málaga (3,39 y 2,48). En cuanto al perfil, el 66% de los casos son hombres y el 34% mujeres. Por grupos de edad, destacan los menores de 2 años y los mayores de 64 años, cuya incidencia fue en 2021 de 17,05 y 4,61, respectivamente

La forma clínica más frecuente de la ENI fue la neumonía bacteriémica, con 102 casos, seguido de bacteriemia primaria (52 casos) y meningitis, con 30. En cuanto a los factores de riesgo, el 60% de los enfermos por neumococo padecían otras enfermedades, siendo las más frecuentes: diabetes, paciente inmunocomprometido, enfermedad respiratoria crónica y enfermedad cardiovascular crónica. Le letalidad de la ECI, fue de 14,98% (31 defunciones).