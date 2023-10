El asesino "jamás gestionará" la pensión a los huérfanos víctimas de violencia de género en Andalucía

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ya trabaja en la propuesta de decreto ley que permita incluir la prestación económica de 5.000 euros a menores huérfanos de víctimas mortales de violencia de género anunciada por el presidente Juanma Moreno el pasado 11 de octubre durante el Pleno del Parlamento. El objetivo es que tengan derecho a esta pensión todos los hijos menores de edad que en el momento del homicidio/asesinato de su madre residieran en Andalucía o bien que sus hijos e hijas residieran en Andalucía en el momento del homicidio/asesinato de su madre. Y su percepción será compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se perciba por el mismo motivo y se concederá independientemente de la renta familiar.

Tendrán derecho a percibir esta ayuda cualquier huérfano/a de VdG que aún no haya alcanzado la mayoría de edad independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley. La consejera de Igualdad, Loles López, explica que esta prestación «se hará efectiva en un solo pago anual» que recibirá el menor una vez se dicte resolución y previa solicitud por parte de quien ostente la tutela (no acumulará por años anteriores), porque la ayuda «jamás» podrá ser podrá ser administrada por el «cobarde asesino».

La Consejería ha confirmado que la financiación saldrá de una partida presupuestaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). No es posible determinar el número exacto de posibles beneficiarios porque hasta 2013 el Gobierno de España no empieza a contabilizar los huérfanos por violencia de género. Desde ese año en Andalucía hay 87 personas que eran menores de edad en el momento del asesinato, pero «hay que tener en cuenta que no todos pueden beneficiarse de esta prestación, ya que habrá los que ya sean mayor de edad cuando la solicitud». Hasta 2022 son 74, pero este 2023 suma ya 13 huérfanos (el último por el crimen de Benalmádena).

La Junta generará los créditos necesarios en función de las solicitudes que se vayan presentando. Existe una pensión de orfandad por violencia de género desde 2019 a través de la Seguridad Social y también existe unas ayudas privadas a través del Fondo Becas Soledad Cazorla destinada a huérfanos en situación de necesidad para cubrir gastos. «Una vez más este Gobierno de Andalucía da un paso adelante y toma medidas que suponen un avance en la atención de las víctimas de violencia de género, especialmente a las más vulnerables».

Andalucía se une, con esta decisión, a las ocho comunidades autónomas que ya la tienen implantada: Asturias; Castilla La Mancha; Castilla León; Cataluña; Valencia; Galicia; Aragón y Baleares; y a las tres que lo han anunciado y están en proceso: País Vasco, Navarra y Madrid. Otras cinco comunidades aún no la han creado: Canarias; Cantabria; Extremadura; Murcia y La Rioja.

López explica que desde la Junta de Andalucía «apostamos por un acuerdo en el marco del Pacto de Estado que vele por la igualdad en las ayudas económicas complementarias para comunidades autónomas». «Garantizar la igualdad a las personas huérfanas por violencia de género en todo el territorio» para que «no haya huérfanos de primera y segunda categoría».

Según traslada la Consejería de Inclusión, esta nueva ayuda «forma parte de una estrategia mucho más amplia en pro no solo de mejorar la atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, sino de prevenir y combatir desde la unidad esta lacra social».