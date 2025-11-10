Acceso

La Junta invertirá 55 millones de euros en la climatización de los colegios

Un plan que beneficiará a 3.481 centros públicos en 683 municipios andaluces

  • Manuel Weiss
    Manuel Weiss
Sevilla
Última actualización:

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha presentado este lunes un proyecto para la climatización de las aulas andaluzas con una inversión cercana a los 55 millones de euros que beneficiará a 3.481 centros educativos públicos en 683 municipios de la geografía andaluza.

Esta inversión será transferida directamente a los centros en función del número de aulas que albergan para su gestión propia por parte de los equipos directivos correspondientes. Serán 15.000 euros de media y hasta 60.000 euros en el caso de las instalaciones de mayor tamaño. Según ha explicado Castillo, los responsables de cada colegio o instituto podrán invertir el dinero recibido en aquello que ellos crean mejor para la adecuación de sus aulas en la lucha contra las altas temperaturas: equipos de aire acondicionado, reparaciones, áreas verdes o toldos, por ejemplo. El plazo de ejecución de las obras será hasta septiembre de 2026.

Desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía se han llevado a cabo 2.600 obras en infraestructuras del ámbito educativo con una inversión total de 620 millones de euros.

