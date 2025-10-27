Aviso naranja en Huelva: la Junta activa un plan ante el riesgo de inundaciones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este lunes la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, tras el aviso de nivel naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva por lluvias que pueden dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, que acompañado del siguiente mensaje: "Protégete y sigue nuestros consejos. ¡Evita riesgos!".

La Aemet ha ampliado hasta las 12.00 horas el aviso amarillo vigente en la campiña de Sevilla por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. También hay vigente hasta mediodía aviso de nivel amarillo en las comarcas onubenses del Andévalo y el Condado por precipitaciones que pueden dejar hasta 20 litros en una hora.

Ante los avisos por lluvia, el 112 recomienda extremar la precaución y adoptar algunas pautas de autoprotección que contribuyen a prevenir los riesgos y garantizar la seguridad de todos. Es preferible evitar los desplazamientos por carretera en las zonas con avisos adversos. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de la radio de las recomendaciones de las autoridades y servicios competentes.

Con lluvia se debe extremar la precaución al volante, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca se debe cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo por zona anegada después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos para comprobar que funcionan. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y mirado res. El oleaje puede arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar. Es importante mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en re des sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.