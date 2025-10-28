La AEMET advierte de la llegada de los ábregos: un tren de borrascas dejará lluvias abundantes en España

El tiempo de esta semana vendrá marcado por un ambiente típicamente otoña: cielos nubosos, lluvias abundantes en buena parte del país y temperaturas suaves para la época. Las borrascas atlánticas tomarán protagonismo a partir de este martes, dejando precipitaciones copiosas en el oeste peninsular, especialmente en Andalucía, Extremadura, el sur de Galicia y Castilla y León, antes de extenderse al resto del territorio.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los vientos del suroeste arrastrarán masas de aire húmedas y templadas, los conocidos ábregos, responsables de mantener un tiempo lluvioso pero sin frío intenso.

Este martes una borrasca atlántica se acercará por el suroeste peninsular, aumentando la nubosidad y dejando lluvias que irán ganando terreno a lo largo del día. Serán más intensas en Andalucía Occidental y Extremadura, dónde a últimas horas podrían ser persistentes e ir acompañadas de tormentas.

Las precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas del oeste, como el sur de Galicia, el oeste de Castilla y León, puntos del centro peninsular, incluido el oeste de la Comunidad de Madrid, y el oeste de Castilla-La Mancha.

Las temperaturas seguirán siendo agradables, tanto las diurnas como las nocturnas. El ambiente será suave y en Murcia, Huelva o Badajoz, por ejemplo, se alcanzarán de nuevo los 25 grados. Aún así, en la mitad norte la madrugada volverá a ser fría, con mínimas de entre 2 y 3 grados en ciudades como Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Palencia, Teruel, Cuenca o Burgos.

El miércoles llega un tren de frentes

El miércoles, la llegada de un tren de frentes atlánticos provocará lluvias generalizadas. las más persistentes y abundantes se concentrarán en la vertiente atlántica, el centro y el sur del país, donde no se descartan tormentas y chubascos fuertes. En el Cantábrico, el Levante y Baleares las precipitaciones serán más débiles y dispersas.

Jueves: nuevas lluvias y ambiente suave

El jueves, un nuevo frente volverá a barrer el oeste peninsular, mientras que los restos de la primera borrasca dejarán lluvias en el noreste y en el entorno de Estrecho. En Canarias, los chubascos se intensificarán en Gran Canaria y en las islas occidentales.

Las noches serán más templadas gracias a la nubosidad y a los vientos del suroeste, con mínimas que superarán los 10-12 grados en amplias zonas del centro y del sur peninsular, mientras que las máximas descenderán, sobre todo en el oeste, aunque sin un ambiente especialmente frío. En el Cantábrico se podrán alcanzar entre 23-25 grados y en zonas del Levante, como Murcia, Alicante o Valencia, entre 27 y 29 grados.

Fin de semana: persiste el flujo de ábregos

Para el viernes y el fin de semana se mantendrá la circulación de ábregos, con nuevos frentes que seguirán dejando precipitaciones en buena parte del país, especialmente en Galicia, Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. En cambio, en el área mediterránea y en las Baleares llegarán podrían librarse o registrar solo lloviznas.

Según Meteored, los acumulados de la semana serán notables. A lo largo de la semana se acumularán más de 200 l/m² de forma local en el sector occidental del Sistema Central, mientras que sobrepasarán los 100 l/m² en Galicia, Extremadura y las sierras de Castilla y León.