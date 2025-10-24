Richard Gere cancela su promesa con su mujer y vuelve a Estados Unidos

La aventura española de Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, ha llegado a un final mucho más abrupto de lo esperado. La pareja ha decidido hacer las maletas y regresar a Estados Unidos tras apenas un año residiendo en Madrid, una decisión que choca frontalmente con la promesa que el propio actor había hecho de establecerse en nuestro país por un periodo mínimo de seis años. El sueño de una vida tranquila en España se interrumpe, dejando atrás una etapa que, aunque breve, el intérprete ha calificado de inolvidable.

De hecho, el motivo que impulsó al matrimonio a cruzar el Atlántico era profundamente familiar. Buscaban que sus hijos se empaparan de la cultura y las raíces españolas de su madre, un proyecto vital que parecía sólido y que ahora se ve truncado antes de tiempo. Su principal objetivo era ofrecer a los pequeños una experiencia enriquecedora lejos del incesante foco mediático de Hollywood, sumergiéndolos en el día a día y las costumbres del país de origen de Silva.

Para materializar este plan, la pareja no escatimó en medios. Se instalaron en una impresionante mansión en la exclusiva urbanización de La Moraleja, una propiedad valorada en nada menos que 11 millones de euros. La elección de una de las zonas más cotizadas de la capital demostraba que sus intenciones de echar raíces en España eran serias y a largo plazo.

En este sentido, en el corazón de este lujoso enclave residencial, la familia parecía haber encontrado un hogar estable y un refugio perfecto para criar a sus hijos. Se convirtieron en vecinos de alto perfil pero sumamente discretos, integrándose en la vida de la urbanización y dando la impresión de haber hallado la estabilidad que buscaban para su proyecto familiar.

Un sueño truncado tras solo doce meses

Sin embargo, y a pesar de la considerable inversión y los planes iniciales, la estancia se ha limitado a los últimos doce meses. El compromiso de los seis años ha quedado en el aire, una promesa incumplida que deja abiertas las incógnitas sobre los verdaderos motivos de este repentino regreso a suelo estadounidense, sobre los cuales la pareja no ha ofrecido detalles.

Pese a todo, la experiencia no parece haber sido negativa para la estrella de cine. El propio Gere ha calificado su año en España como "fabuloso", unas palabras que sirven como un broche agridulce para una etapa que prometía ser mucho más larga y que, finalmente, ha concluido de forma precipitada.