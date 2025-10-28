El AVE a La Meca vuelve a ser rentable para Renfe y dispara su resultado hasta los 16 millones de euros

La línea de alta velocidad entre Medina y Meca volvió el año pasado a ser un muy buen negocio para Renfe. Según las cuentas de la operadora pública, que lidera el consorcio a través del que se opera el servicio de trenes de alta velocidad pionero en Arabia Saudí, el Haramain High-Speed Railway, más conocido como "AVE del desierto", registró el año pasado un resultado positivo de 16,3 millones de euros. Una cantidad que supone revertir los números rojos de 1,1 millones de euros con los que cerró 2023.

La mejora de los resultados del Haramain estuvo acompañada de una notable subida de los ingresos, que se dispararon un 55%, hasta los 71,2 millones de euros.

Haramain conecta las ciudades de Meca y Medina con parada intermedia en las ciudades de Jeddah, KAIA (Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz) y KAEC (Ciudad Económica Rey Abdullah) a lo largo de 453 kilómetros de vía con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. El viaje completo se realiza en poco más de dos horas horas (30 minutos más si los trenes se detienen en todas las estaciones).

Economía/Transportes.- Renfe reafirma su presencia en Arabia Saudí a la espera de un nuevo proyecto de alta velocidad Europa Press

Desde su estreno comercial en octubre de 2018, el servicio ha transportado a 29,2 millones de viajeros (con un crecimiento interanual del 20%) y una puntualidad media por encima del 96%, según los datos de Renfe, que es el responsable de gran parte de la gestión y la operativa del Haramain, incluyendo la planificación de servicios, la conducción de los trenes, la venta de billetes o la atención al cliente. El año pasado, la línea transportó 9,21 millones de viajeros, según datos de la Transport General Authority de Arabia Saudí. Una cantidad que sitúa al corredor como el más importante por número de pasajeros de todos los de alta velocidad que opera Renfe, por delante del Madrid-Barcelona, que alcanzó los 8,8 millones.

En unas recientes jornadas, el presidente de la operadora pública, Álvaro Fernández Heredia, explicó que en los últimos doce meses, la producción de la línea se ha incrementado hasta alcanzar los 10,8 millones de km-tren y el índice de puntualidad ha alcanzado el 97% en este período (medida con un margen de 5 minutos). Las cancelaciones son anecdóticas (se han operado 70.000 servicios sin que se produzca ninguna) y los indicadores de satisfacción de los clientes, muy altos, según la empresa.

Más trenes

El buen desempeño del Haramain llevó a su propietario, la Saudi Arabia Railways (SAR), a remitir una carta a Talgo en septiembre de 2023 para ejercer sus opciones para comprar veinte trenes más para sumar a la flota que la compañía española de material rodante construyó en un primer momento para este corredor. La ampliación del pedido, que permitiría ampliar la operativa del corredor, consta en el contrato firmado en 2012 entre ambas partes, que ascendió a 1.600 millones de euros por los trenes y su mantenimiento durante doce años.

Sin embargo, la posibilidad de que Talgo sume a su cartera este pedido, valorado en 700 millones de euros, se ha complicado en los últimos meses. En primera instancia, quedó paralizado a la espera de que el fabricante resuelva la cuestión de su cambio de accionariado y la toma de su control por parte de un consorcio vasco encabezado por el grupo siderúrgico Sidenor. Un asunto a día de hoy no resuelto y que está a la espera de que se cierre el nuevo esquema para reforzar la estructura financiera de Talgo con, entre otros, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Después, y aunque Talgo parecía tener encarrilado el acuerdo para la fabricación de estos nuevos trenes, la SAR ha instado a algunos fabricantes a que presenten sus posibles muestras de interés en la fabricación de los convoyes como paso previo para licitar un contrato para su construcción.