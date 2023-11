El Benidorm Fest revive la llama de Eurovisión en la era post-OT

La tercera edición del Benidorm Fest ha venido cargada de buenas noticias para la música en España. El festival que nació en 2022 para elegir al representante de nuestro país en Eurovisión ha conseguido en tan solo tres años que conocidas voces del panorama musical quieran participar en una competición que, lejos ya de ser un lugar en el que poder caer en el ostracismo, se ha convertido en uno de los eventos más esperados para disfrutar de una gran diversidad de géneros y descubrir nuevos temas y autores. Así quedó de manifiesto este pasado fin de semana en la gala de presentación del Benidorm Fest 2024 que ha organizado RTVE en Sevilla, en el marco de los Latin Grammy que se celebran en la ciudad andaluza el próximo 16 de noviembre.

Lejos quedan aquellos momentos en los que España se lo tomaba en serio y los concursantes de OT querían ir a Eurovisión. O aquellos concursos fallidos en los que la elección de los candidatos parecía no convencer ni en España ni en Europa. Así las cosas, hace tres años nació el Benidorm Fest, un festival que ha ido perfeccionando su formato hasta conseguir, en tan solo tres años, que artistas con una carrera musical consolidada pierdan el miedo a representar su país en el festival de música más visto del mundo. Definitivamente, el Benidorm Fest ha revivido la llama de Eurovisión en la era post-OT.

Los 16 artistas que participarán este año en el Benidorm Fest son Almácor, Angy Fernández, Dellacruz, Jorge González, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Miss Caffeina, Nebulossa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofía Coll, St. Pedro y Yoly Saa.

En este contexto, el ambiente después del anuncio es de expectación y apoyo, sin comentarios negativos evidentes y con un público volcándose en favor de los artistas. Se siente en el ambiente eurovisivo un fuerte sentimiento de comunidad y las ganas de conocer todas las canciones, que se darán a conocer el 14 de diciembre. Los artistas han hablado de trabajos que reflejan sus identidades, de la emoción de compartir sus creaciones y del deseo de transmitir mensajes poderosos y empoderadores. Angy Fernández, María Peláe, Miss Caffeina y Jorge Fernández lideran esa lista de cantantes conocidos que tendrán que competir con nuevos rostros que traerán “actuaciones potentes” que podrían colarse en la gran final del 3 de febrero. Entre ellos se encuentran Yoly Saa, Noan, Quique Niza o Roger Padrós.

Desde la emoción y los sueños de superación personal hasta el deseo de fusionar diferentes géneros musicales en una sola actuación, los artistas han compartido sus pensamientos íntimos y sus trayectorias artísticas. Algunos ven este festival como una plataforma para romper barreras y expandir sus horizontes creativos y otros lo consideran el culmen de su experiencia y madurez artística.

En una ronda de entrevistas, Angy Fernández explicó cómo este evento marca "un paso adelante" en su vida, superando cualquier obstáculo gracias al apoyo de sus fans y la motivación del Benidorm Fest. Así, la cantante y actriz, que se llevó una de las mayores ovaciones del público durante la gala, ha adelantado que su canción, un reflejo de su esencia, habla de su valentía para enfrentar el escenario y la vida. “Basta de ponerme barreras. Ahora voy a hacer todo lo que me gusta”, manifestó la mallorquina respecto a su vuelta a la música.

Jorge González, que aseguró que “si las elecciones hubieran sido como las de antes del Benidorm Fest” no se hubiera presentado, se mostró como un artista evolucionado que nos traerá todo un hit latino en el que incluso habrá un momento "muy hot y sensual" durante la actuación.

Nebulossa, compuesto por María Bas y Mark Dasousa, captó la atención de todos los concursantes y eurofans. Con un estilo Synth pop ochentero y autoproducido, su música empoderadora y bailable refleja una vida de independencia y amor. “El público que teníamos era reducido y esto que nos está pasando es un shock”, confesó el matrimonio.

Por su otro lado, Miss Caffeina, uno de los grupos más consagrados del indie español y otra de las bandas que han decidido dar este paso gracias al formato y consolidación del Benidorm Fest, se lanza con un tema que promete ser muy de su estilo y que representa un nuevo desafío “emocionante y rejuvenecedor” para ellos.

María Peláe ofreció una reflexión sobre cómo el Benidorm Fest se ha convertido en una plataforma para explorar y celebrar la diversidad musical de España, destacando su propia propuesta como "un paso adelante" en su carrera. Defensora del flamenco y de su cultura, se mostró segura de llevar una propuesta “con la que no hubo dudas” desde el principio. “Con esta canción no me dejo nada dentro”, adelantó la artista andaluza.

Marlena, un dúo compuesto por Ana Legazpi (voz) y Carolina Moyano (guitarra), también está dando mucho que hablar. Ambas compartieron su temor y excitación por volver a la televisión, prometiendo unaactuación "veraniega y de buen rollo" que llega en un momento en el que “nos hemos conocido suficientemente como artistas” como para “defender y representar” un tema de esta envergadura en Eurovisión.

Yoli Saa, la artista que ha saltado del metro a los mejores escenarios, indicó que sentía que “ahora es el momento perfecto” para presentarse y que busca una actuación impactante que refleja su evolución personal y profesional.

Sofía Coll se mostró emocionada por su participación, que traerá una propuesta pop con reminiscencias de otros géneros que promete ser un verdadero espectáculo en el escenario.

Noan, desde la sinceridad de su música, espera compartir la emoción real de sus experiencias. “Es una canción que sale del corazón y desde la emoción de una habitación”, explica el joven cantante, instrumentista y compositor de 25 años. Mientras, Mantra asegura que su actuación será una fiel continuación de su estilo musical y que “la clave se encuentra en presentarte en un momento en el que puedas impulsar lo que ya estás haciendo y no cuando lo necesitas”.

Almacor expresó su admiración por el formato del festival y afirmó estar “preparado” para ganarlo. Quique Niza, Dellacruz, St. Pedro y Roger Padrós hablaron de sus canciones nacidas de experiencias colaborativas y la emoción de compartir su música en un escenario tan prestigioso.

Los artistas seleccionados para el Benidorm Fest 2024 representan un abanico de historias y estilos que prometen un evento inolvidable. Este festival se ha convertido en el testimonio de una industria musical vibrante y diversa que está lista para conquistar el corazón de la 68º edición de Eurovisión.