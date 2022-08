La flota artesanal rechaza ejercer de «basurera» del alga asiática

Mientras el debate entre administraciones, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y la Junta de Andalucía se centra en estos momentos en determinar a quién le corresponde ejecutar la retirada de las grandes masas de alga asiática que llegan a las playas de la provincia, la flota de pesca artesanal gaditana ha mostrado su rechazo al papel que se le otorga a través de la Estrategia de Control del Alga Asiática y lanza un mensaje de desesperación para que se le conceda cuota de atún rojo en el próximo reparto como «única alternativa de supervivencia».

Aunque el sector valora «positivamente el empeño que existe por parte del MITECO en abordar una situación que a nosotros nos tiene asfixiados», no entiende que no se «haya contando desde el principio con quienes sabemos y padecemos más este fenómeno». Confiado en la promesa de próximos «desarrollos especiales» con la participación del sector, la flota pesquera artesanal se muestra ampliamente «sorprendida y contrariada» con el papel que se le atribuye en el control del alga.

«Creo que se están diciendo auténticos disparates», señala Nicolás Fernández, gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil: «Para empezar, si un barco artesanal tiene que transportar el alga que traiga en la red, es obvio que, por su tamaño, va a tener un problema de navegabilidad y, por tanto, de seguridad. Si, además, a eso le sumamos que cuando llegue a puerto tiene que recoger las algas, depositarlas en unos contenedores y desinfectar durante no sé cuanto tiempo las redes, ¿eso quién lo paga?».

«Prácticamente», subraya, «se nos convierte en basureros del alga y, lo peor, para nada. Porque, ¿qué va a representar la cantidad de alga que se retire por parte de la flota artesanal en un contexto de reproducción tan masivo como el que padecemos? La respuesta cierta, si existe, a la eliminación del alga la tiene que dar la ciencia, de ahí que sea muy importante que se impulsen todos los estudios posibles», explica.

Más cuota de atún rojo

Llegados a este punto y ante «la realidad de que, cada día que pasa, nuestros barcos pueden pescar menos por la expansión del alga» el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil considera «imprescindible» que se le dé entrada a la flota artesanal gaditana en el próximo reparto de capturas de atún rojo. «En Barbate ya no hay nada, en Conil el alga ocupa el 70 por ciento de nuestro caladero y si nos vamos más abajo ocurre más de lo mismo. Resumiendo, no tenemos nada, de ahí que no veamos otra salida que poder optar a parte de la cuota de captura de una especie que, a diferencia de otras, caso del voraz, no sufre el alga». «Sirva de ejemplo», explica, «que en el año 2014 teníamos 800 toneladas de pez sable, casi 200 toneladas de voraz y 70,5 de atún rojo, mientras que en 2021 pasamos a 0 de pez sable, 9 de voraz y 356,6 de atún rojo».

Necesidad que «se justifica más aún si se tiene en cuenta que, a diferencia de otras flotas, la artesanal no tiene capacidad de desplazamiento en busca de otros caladeros ni para dedicarse a otra cosa. Por tanto, si queremos que siga existiendo solo hay una fórmula, nos tienen que dar un mínimo de cuota de atún rojo para poder sobrevivir o, de lo contrario, lo dejamos todo». «Si no tenemos eso, no tenemos nada».

De este modo, a la espera del desarrollo de los planes especiales y de la evolución y los estudios sobre el alga asiática, la flota artesanal espera que el próximo reparto de cuota de captura del atún rojo, que ha de pasar por el ICCAT y el Gobierno, contemple su demanda.