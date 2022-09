Las principales dudas sobre la actuación de Gibraltar con el barco semihundido

La fuga del barco semihundido de Gibraltar ha llegado a la costa de Algeciras. Se está pendiente del viento de Poniente, que puede dificultar las tareas de limpieza. El Ayuntamiento de La Línea, por su parte, ha anunciado que emprenderá medidas legales ante la actuación de Gibraltar. Algeciras también puso en cuestión las actuaciones. Existen dudas sobre la gestión del accidente y sus consecuencias.

¿De qué tipo de buque se trata?

El buque semihundido frente a las costas de Gibraltar es un bulk carrier, esto es, un buque granelero. Tiene gran tamaño y una cubierta con escotillas y grúas. Se trata en este caso de un barco de tamaño medio, con 178 metros de eslora y 28 de manga que llevaba barras de acero. Cuando colisionó llevaba 183 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de lubricante. Ahora navega bajo bandera de Tuvalu, construido en 1999, ha cambiado tres veces de nombre.

El dispositivo desplegado en torno al granelero 'OS 35'. EFE/A. Carrasco Ragel FOTO: A. Carrasco Ragel EFE

¿Cuándo se produjo el siniestro?

El casco del granelero OS 35, accidentado frente a La Caleta de Gibraltar, se rompió a media tarde de este miércoles. El OS 35 se rodeó por una barrera oceánica que debía contener cualquier derrame de petróleo. El metanero Adam LNG fue golpeado por el OS 35 mientras estaba en el fondeadero occidental el 29 de agosto a las 22:10 horas del puerto de Gibraltar.

¿Qué hizo Gibraltar?

“Se convocó una reunión del Consejo de Contingencia tan pronto como se confirmó la noticia de las circunstancias del buque”, explicó el Gobierno. “Dados los últimos acontecimientos que afectan al buque y el hecho de que sigue cargado de combustible, por consejo del Capitán del Puerto y de los demás miembros del GCC, se ha declarado un Incidente Grave (MAJAX) en virtud de las disposiciones de la Ley de Contingencias Civiles”, indicó el Gobierno gibraltareño, que cerró todas las actividades portuarias.

Picardo en el Consejo de Contingencia tras el accidente del buque OS35. INFOGIBRALTAR FOTO: INFOGIBRALTAR INFOGIBRALTAR

¿Por qué no se llevó el barco al puerto de Gibraltar?

“Si lo hubiéramos traído de nuevo al puerto se hubiera hundido y hubiera habido un gran vertido de fuel”, ha aseverado Picardo, que ha añadido que “todos los técnicos avalan la decisión que tomó la Capitanía de Gibraltar”. “No es una decisión política, es una decisión técnica”, ha añadido. Ante las dudas planteadas, Gibraltar detuvo al capitán del barco. El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, indicó que el buque OS35 una vez que tuvo el impacto se le pidió que parara, pero “no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño”. Gibraltar detuvo al capitán después.

La versión de Picardo.

«Gibraltar no ‘movió’ el buque para que saliera de la Bahía de Gibraltar. El buque ya salía contrario a las instrucciones de Capitanía del Puerto de Gibraltar. La única solución viable para que no se hundiera con el vertido del fuel y el riesgo de muerte de sus tripulantes, era encallarlo. Ya no era posible que el buque regresara al Puerto de Gibraltar».

La postura de Algeciras

“Se llamó a una empresa holandesa que no ha llegado, se van a buscar buzos especializados cuando tenemos aquí los mejores que hay y podían haber evaluado cómo estaba el casco”, señaló el alcalde de Algeciras, José Ignacio, Landaluce, que ha incidido en la capacidad que atesoran los servicios españoles de Salvamento Marítimo o Capitanía Marítima. Landaluce critica a Gibraltar por el “poco compromiso medioambiental” y defiende las aguas del accidente como españolas.

El alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce FOTO: Antonio Sempere Europa Press

La postura de La Línea.

El Ayuntamiento va a ordenar a los servicios jurídicos municipales que emprendan las posibles acciones penales o civiles que puedan ejercer en la situación creada por el accidente del buque OS35 en Gibraltar. El alcalde Juan Franco ha convocado para el lunes una reunión con el tejido productivo de la localidad para analizar las consecuencias de la situación creada por el accidente del buque OS35 en Gibraltar que se encuentra semihundido a 300 metros de la costa linense.

Vertido de fuel del buque OS35 llegado a la playa de Poniente en La Línea de la Concepción (Cádiz). NONO RICO/EUROPA PRESS FOTO: NONO RICO/EUROPA PRESS NONO RICO/EUROPA PRESS

La posición del Gobierno central

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el ejecutivo trabaja “con todas las administraciones” y todos los medios a disposición del Estado para tratar de controlar el vertido de gasóleo del buque OS35, semihundido frente a las costas del Peñón.

“Es un drama ecológico y lo estamos siguiendo con mucha atención”, ha explicado la ministra en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que ha informado de que el Ministerio de Transportes “está sumando al resto de administraciones implicadas, alcaldes y autoridades de Gibraltar”.

Rodríguez ha expresado, además, su confianza en poder controlar este mismo viernes la salida de diesel del buque. “Ojalá a final de esta jornada lo hayamos conseguido. Estamos trabajando con todos los medios a disposición y en colaboración con todas las administraciones”, ha insistido.

¿Estaba el práctico del puerto a bordo?

Los prácticos de Gibraltar estaban a bordo del buque, según Gibraltar, y se desplegaron remolcadores y barreras alrededor del barco en caso de derrame de combustible, como se acabó produciendo.

¿Qué se le achaca a Gibraltar?

La opacidad sobre todo al inicio de la crisis; que no pidiera ayuda a España; la tardanza en comenzar a extraer el combustible; y principalmente el traslado a un lecho de arena del barco, muy cerca de la costa española, en aguas que Gibraltar considera propias aunque el Tratado de Utrecht sólo alude a la ciudad, el castillo y las aguas del puerto. Hasta la tarde del miércoles Gibraltar no declaró la situación como Incidente Grave, una vez roto el casco del barco.

Las críticas de los ecologistas

Agaden-Ecologistas en Acción consideró que el gobierno gibraltareño pudo actuar “sin los suficientes datos técnicos a su alcance”. También criticaron el retraso en trasvasar el combustible a una gabarra.

Las alternativas a la actuación

Estaba la opción de no llevar el barco a embarrancar o llevarlo proa a levante y no a costado, que le combate todo el oleaje. El barco podía haber ido al astillero de Crinavis en San Roque o quedarse en el Puerto de Gibraltar en lugar de en aguas abiertas, según el alcalde de Algeciras.

Barrera de contención de vertido alrededor del OS35. GOBIERNO DE GIBRALTAR FOTO: GOBIERNO DE GIBRALTAR GOBIERNO DE GIBRALTAR

El buque OS35 rodeado de una mancha de fueloil tras su fuga. GOBIERNO DE GIBRALTAR FOTO: GOBIERNO DE GIBRALTAR GOBIERNO DE GIBRALTAR

¿Cómo afecta el vertido al medio ambiente?

El combustible crea una película sobre la superficie marina que imposibilita la entrada de la luz en el fondo del mar, lo que afecta a las diferentes especies que hacen fotosíntesis como las algas. La contaminación puede afectar también a delfines, ballenas o tortugas. Muchos compuestos son tóxicos.

Verdemar-Ecologistas en Acción ha advertido de que la incidencia del vertido ocasionado por el buque OS35 semihundido en Gibraltar “es importante” y, tras señalar que ya ha llegado a una zona de costa del Peñón y a la playa de poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz), ha recordado que se trata de una zona con especies protegidas.

El vertido ya ha llegado a las playas de Algeciras y La Línea.