La Casa Ronald McDonald de Málaga organiza su 10º Torneo de Golf Solidario

La Casa Ronald McDonald de Málaga ha organizado para el próximo sábado 8 de junio un espectacular Torneo de Golf Solidario en el Real Club de Golf Las Brisas, con el fin de recaudar fondos que se destinarán a ayudar y dar alojamiento gratuito a las familias con hijos gravemente enfermos, que tienen que abandonar su lugar de residencia habitual y desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico de larga duración.

El torneo de golf, que cuenta con Construcciones Bonifacio Solís, Fundación CajaSur y Electric Buggy Company como colaboradores principales, tendrá lugar en el Real Club de Golf de las Brisas, en la modalidad Individual Stableford, con dos salidas al tiro, una a las 9:00 y otra a las 15:00 horas.

A este evento también se han sumado importantes empresas para ayudar a mantener a las familias unidas cuando más lo necesitan entre las cuales están Grupo Sancho Melero, Best Garden, MainJobs, Morales Obra Civil, , Altapa Construcciones, Diana Morales Properties Knight Frank, Op the Beach Worth, Casino Marbella, Dcoop, Les Roches o ISC Security. Además, también contarán con el apoyo de amigos de la Casa, como Coca-Cola, Mahou San Miguel, Alma Digital, Aki o Aki, Framaluz, Royal Bliss y Nut and me, entre otros; que harán de este torneo una gran experiencia a disfrutar.

El Green Fee tiene un coste de 150 euros para los visitantes y 60 euros para los socios. Incluye también welcome pack y avituallamiento.

Los Green Fees pueden adquirirse en https://www.nextcaddy.com/tour/55992

Los ganadores del torneo se podrán llevar magníficos premios gracias a la colaboración de colaboradores, como METT 5* Hotel & Beach Resort Marbella-Estepona, Hotel Hard Rock Marbella y Grupo Dani García, entre otros.

Además, los jugadores podrán participar en una estupenda rifa solidaria con increíbles premios: noches de hotel, cenas en restaurantes y los mejores Green Fees de la Costa del Sol. De esta manera podrán también contribuir al alojamiento de las familias acogidas en la Casa Ronald McDonald de Málaga.

Para aquellas personas que no puedan participar ese día, pero quieran colaborar, existe la posibilidad de hacer donaciones en por Bizum al 00903 o transferencia a la cuenta de UNICAJA ES26 2103 0146 9300 30002000.

Para cualquier consulta, puedes llamarnos al telf.: 952 64 10 09 o escribir un correo a info.casamalaga@fundacionronald.org

A través de este torneo se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan estas familias, y lo necesaria que es la labor de la Casa Ronald McDonald, en toda su dimensión. La Casa es un apoyo integral para estos niños/as y sus familias, primero por la ayuda económica que supone porque alojarse en la Casa es gratis para ellos. Hay que tener en cuenta que son enfermedades de larga duración y estas familias no pueden seguir pagando su hipoteca o alquiler en el lugar en el que viven, más otra vivienda en Málaga. Además, estas enfermedades ocurren con carácter urgente, por lo que poder despreocuparte de tener que buscar un sitio en el que vivir de manera inmediata, a tan solo 200 metros del hospital de referencia, aporta muchísima seguridad y tranquilidad a las familias y reduce su estrés de manera considerable, ayudando a que puedan poner su energía en lo importante: su hijo/a.

La casa también es un apoyo emocional enorme, ya que tanto el personal como el equipo de voluntarios se encargan de llenar los días con momentos entretenidos, a través de actividades y talleres, aportando fuerza y energía a las familias en esta lucha diaria y consiguiendo que los niños sigan siendo niños, a pesar de su enfermedad. Las instalaciones de la Casa ayudan también a que las familias la sientan como un verdadero “hogar fuera del hogar”.

La Casa Ronald McDonald de Málaga

El centro nace para dar alojamiento, de forma totalmente gratuita, a niños que reciben tratamientos médicos fuera de su hogar, acogiendo tanto a ellos como a sus familias. El ingreso se realiza por recomendación médica, en función de la lejanía a su lugar de origen, tipología de la enfermedad y duración del tratamiento.

La Casa Ronald de Málaga se inauguró el día 2 de febrero de 2012. Está ubicada en un recinto de 1.700 metros cuadrados cerrado y ajardinado, y consta de dos plantas y un semisótano. Está situada a apenas 200 metros del Hospital Materno-Infantil y del Hospital Civil, algo que proporciona mucha tranquilidad y seguridad a las familias. La Casa puede acoger a 14 familias al mismo tiempo, que disponen de habitación totalmente equipada con baño individual y terraza, una de ellas adaptada para personas con diversidad funcional; también cuenta con unas bonitas zonas comunes (cocinas, comedor, salones, lavandería, zona de juegos, sala de cine y 3 grandes espacios exteriores de juegos y descanso), donde generar importantes vínculos con el resto de las familias.