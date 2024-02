¿Cuánta droga se ha incautado desde que está en vigor el Plan Especial del Campo de Gibraltar?

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, hacía balance de un lustro del Plan Especial en el Campo de Gibraltar, con casi 1.700 toneladas de droga intervenidas, y justo en el principal radio de acción de los narcos en la comunidad la Guardia Civil –4,5 toneladas de hachís incautadas y tres detenidos en La Línea– y la Policía Nacional –cerca de dos toneladas de hachís y cinco detenidos en la «Operación Birra» en una vivienda «guardería» de Marbella–asestaban sendos golpes a la hidra de mil cabezas del crimen organizado en Andalucía.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, donde consideró como «un éxito» que desde 2018 hasta ahora se haya producido la intervención de 1.700 toneladas de droga y más de 97 millones de euros en metálico procedentes del narcotráfico.

Los sindicatos policiales y de la Guardia Civil se vienen quejando de la falta de medios frente al narco. Recientemente, la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil afeó al ministro Marlaska «sus promesas vanas» tras morir el piloto de una narcolancha que embistió a una embarcación del Servicio Marítimo. Los guardias civiles se sienten «abandonados a su suerte» ante la falta de medios frente a las narcolanchas «suicidas». Desde el Cuerpo Nacional, el SUP indicó a LA RAZÓN que «los policías se ven acosados por los narcos en destino». Los planes antidroga están provocando que la actividad se este incrementando «en provincias como Almería, Málaga o Huelva», por lo que «son necesarios refuerzos en costas y en el río». El SUP, además de más medios, reclama que «sea considerada la zona del Campo de Gibraltar como de especial singularidad» y que «se incentive» a los agentes, «aparte de darle medios». El secretario regional del SUP, Ángel Becerra, denuncia también que «los compañeros se están viendo acosados por los narcotraficantes una vez que están en destino, y lo estamos sufriendo día a día».

Ante estas peticiones, el ministro Marlaska señala que en el Campo Gibraltar ya se está «casi» en una consideración «de facto, no de derecho» como Zona de Especial Singularidad, una reclamación constante de asociaciones antidroga y colectivos policiales. «Hemos crecido en Andalucía más del 11% de efectivos en estos cinco años, en el Campo de Gibraltar más del 16% en estos cinco años. Tenemos el número de efectivos histórico a día de hoy, tanto en Andalucía como en el campo de Gibraltar, y hemos incrementado también un 38% las retribuciones de nuestros policías y nuestros guardias civiles», alegó el ministro.

Desde su puesta en marcha en julio de 2018, la vigencia del Plan Especial ha sido prorrogada en 2020, 2022 y el pasado diciembre. La cuarta edición, con casi 37 millones de presupuesto. El territorio de aplicación ampliado desde el Campo de Gibraltar hasta la totalidad de Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla.

Desde el 1 de agosto de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2023, Policía y Guardia Civil han incautado 1.668 toneladas de droga, de las que 1.452 fueron de hachís, 106,7 toneladas de cocaína y 109,7 toneladas de marihuana u otras drogas. A ello se añaden los 1,07 millones de plantas de marihuana decomisadas, así como la confiscación de 9,58 millones de cajetillas de tabaco y 97,2 millones de euros en metálico. Se han ejecutado 22.207 operaciones policiales contra los grupos criminales que operan en la zona, de las que 17.580 están ya judicializadas y 2.760 de ellas lo son por blanqueo de capitales y otros delitos financieros. En el marco de esas actuaciones, 19.907 personas han sido detenidas o investigadas por delitos de narcotráfico o contrabando y se han intervenido 7.190 medios de transporte: 5.760 vehículos terrestre, 1.421 marítimos y once aeronaves. Se han decomisado también 1.956 armas de fuego y 6.650 equipos electrónicos. Cierra estas estadísticas los 820.000 litros de combustible incautados para el transporte de droga en alta mar.