Andalucía, frontera y laboratorio del crimen organizado: vuelcos, amarres y prostitución

El año 2024 ha arrancado con la «Operación Ranger» de la Guardia Civil y la desarticulación de la organización criminal dedicada al narcotráfico y al tráfico de inmigrantes que dirigía y controlaba desde el Campo de Gibraltar (Cádiz) Bubu, considerado el criminal más activo del sur de España. En abril de 2023 cayó el «Piolín», gran jefe del crimen organizado entre Ceuta y Andalucía con 82 detenidos de su clan y el de Los Tayenas, las dos bandas que luchan por el control del narcotráfico. Este viernes se informó de la desarticulación de una red criminal dedicada a dar vuelcos a otros narcos en el Campo de Gibraltar y, por otro lado, la condena a Antonio Tejón, líder de «los Castaña», a seis años de prisión, quien desde prisión coordinaba una red con una «incesante» actividad para introducir alijos de hachís desde Marruecos. El crimen organizado, con el sur de Cádiz y la Costa del Sol (donde se resguardaba por ejemplo el «Piolín») son escenarios recurrentes de la crónica negra, dejando cifras como los 45 homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa de Málaga que recoge la última estadística de Interior (de enero a septiembre de 2023) o los 40 de la provincia gaditana. Las consecuencias de los ajustes de cuentas. También de los amarres, un secuestro entre bandas criminales como venganza. Los raptos se dispararon el pasado año en Andalucía, de 12 a 29, un 141,7%.

«Los puertos de Europa se han visto afectados por los flujos ilícitos en los últimos años, ya que los grupos del crimen organizado aprovechan su infraestructura y conectividad confiables para contrabandear grandes volúmenes de productos ilícitos, en particular drogas», señala el «Índice Global de Crimen Organizado 2023», que sitúa a Birmania, Colombia y México como los países más afectados de mundo, con una puntuación de 8,15, 7,75 y 7,57, respectivamente. España está alrededor del puesto 60 del mundo y quinta de Europa, con 5,90 y, dentro del país, Andalucía, por su extensión, clima y conexiones juega un papel clave, con un aumento de los ilícitos penales del 8,5%. La violencia, la droga y la prostitución conforman el triángulo del crimen organizado con más de un centenar de bandas asentadas en la comunidad que dejan un balance de más de 800 operaciones policiales. Se han llegado a intervenir hasta embarcaciones submarinas para la droga. Al tradicional problema del narcotráfico –con planes específicos en la comunidad que han provocado un efecto dominó– se une que las estructuras de la droga se están empleando también para la trata de seres humanos, con ramificaciones en la prostitución. La región andaluza es la más afectada de España por la trata, con más de 300 víctimas anuales y más de un millar de personas atendidas en un ejercicio. Del drama de la trata de personas derivan también imágenes como la reciente de final de año de los cuerpos muertos en el Estrecho tras ser arrojados al mar. El cannabis está teniendo, asimismo, un papel predominante y España es el principal productor del continente. Los problemas en Granada y en Sevilla con el suministro eléctrico tienen su raíz en las plantaciones de las barriadas periféricas.

Detención de Bubu Ep

Estadísticamente, «las incautaciones de hachís han disminuido pero han subido las de cocaína. Antes eran narcotraficantes de la zona y ahora se está viniendo bandas especializadas desde fuera», informó el secretario regional del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) Ángel Becerra. «Los policías se ven acosados por los narcos en destino», señaló. Los planes antidroga están provocando que la actividad se este incrementando «en otras provincias como Almería, Málaga o Huelva», por lo que «son necesarios refuerzos en costas y en el río, porque también están metiendo droga» por vía fluvial.

La criminalidad convencional aumentó en Andalucía el pasado año un 3,4%, de 250.502 casos a 242.369 de enero a septiembre. El total de infracciones penales se elevó a 308.078 casos, un 8,5% más en un año, casi 25.000 más en un ejercicio. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados subieron un 6,9%, de 58 a 62. En grado tentativa aumentaron un 8,7%, de 208 a 226 casos. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria subieron un 5%, de 3.677 a 3.862. Los secuestros se dispararon, de 12 a 29, un 141,7%. Los robos con violencia pasaron de 5.475 a 5.699, lo que supone un aumento del 4,1%. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se incrementaron de 14.196 a 15.087, un 6,3%. Los robos con fuerza en domicilios subieron de 10.137 a 10.412, un 2,7%. Las sustracciones de vehículos se elevaron de 4.137 a 4.456, un 7,7%. Sí bajó levemente el tráfico de drogas, de 3.556 3.529, -0,8%.

Por provincias, en Almería, la criminalidad aumentó un 10,9%, de 22.541 delitos a 25.006. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados pasaron de 8 a 6, una caída del 25%. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa pasaron de 21 a 24, un 14,3% más. Los secuestros se dispararon de 0 a 3, un 100%. El tráfico de drogas sí bajó: de 419 a 338 casos, un 19,3% menos. La provincia de Almería sufre los golpes criminales de 20 a 30 bandas organizadas cada año, según un informe de Interior basado en datos del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado. Almería es también enclave de riesgo por la frecuencia de grandes alijos en el litoral y la ruta desde Marruecos.

En la provincia de Cádiz, la delincuencia subió de 42.542 a 45.076 casos, un 6%. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados pasaron de 7 a 11, un 57,1%. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa subieron de 25 a 40, un 60%. Los secuestros aumentaron de cero a dos, un 100%.

En la provincia de Málaga la criminalidad subió de 69.815 delitos a 74.704, un 7%. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados pasaron de 14 a 13, un 7,1%. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa se mantuvieron en 45. Los secuestros pasaron de 7 a 17, un 142,9% más. Los robos con violencia e intimidación subieron de 1.349 a 1.459, un 8,2%. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones pasaron de 3.369 a 3.452, un 2,5%.

La Policía Nacional se incautó de una embarcación semisumergible con capacidad para transportar hasta dos toneladas de droga MC.I.C. Agencia EFE

En municipios malagueños como Alhaurín el Grande, la criminalidad ha subido un 18,2%; en Benalmadena, casi un 8%; en Coín, más de un 7%; en Estepona, un 9,7%; en Fuengirola, casi un 11%; y en Málaga capital, un 7,4%. Marbella, que carga con el sambenito de ser sede de las mafias internacionales, presenta una bajada estadística de la delincuencia. De 10.580 a 10.395 delitos, un 1,7% menos. En Mijas sube la delincuencia un 17%. En Nerja, casi un 8%. En Rincón de la Victoria, un 25%. En Vélez-Málaga, un 20%. Teóricamente, la proliferación de grupos criminales tan diversos es un fenómeno único en un espacio tan reducido. En esta zona se concentran no menos de 113 grupos organizados de 59 nacionalidades distintas, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Sobre la Costa del Sol como nido de las bandas organizadas escribió el ex diputado de IU Antonio Romero, quien alude a un «acuerdo» tácito desde el franquismo: «Los criminales vienen a descansar, no delinquen y traen dinero. Porque el dinero no es negro ni rubio ni tiene color: es dinero, como decía Lucky Luciano». El informe anual de la Fiscalía señala sobre el aumento de casos que «la explicación probablemente derive de los ajustes de cuentas que se están produciendo en la Costa del Sol, que, como es sabido atrae a gran parte las mafias de países de nuestro entorno, que además han comenzado a realizar acciones en nuestro país, algo que anteriormente, no se producía, aduciéndose que era un lugar de descanso para las mafias». El informe alude « como ocurre en Almería» a «la vinculación de algunos de estos crímenes con la delincuencia organizada».

En la provincia de Sevilla, la criminalidad subió de 69.483 a 76.278, un 9,8%. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados pasaron de 10 a 14, un 40% más. En grado tentativa pasaron de 66 a 63, un 4,5% menos. Los secuestros se mantuvieron en cuatro. En Alcalá de Guadaíra subió la delincuencia un 8,1%. En Bormujos, un 11,6%. En Carmona, un 22,1%. En Dos Hermanas, casi un 11%. En Écija subió un 27%. En Mairena del Alcor, subió un 31,6%. En Mairena del Aljarafe, casi un 15%. En San Juan de Aznalfarache subió la delincuencia casi un 14,2%. En Sevilla capital, un 12%. En Utrera, un 9,3%.

Los GRECO –Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado– de la Policía Nacional y la Guardia Civil reclaman más medios. En la última jornada de la Fiscalía para abordar el crimen organizado, la fiscal superior Ana Tárrago apuntó a «la situación de criminalidad que presenta este territorio como zona fronteriza y por el asentamiento de organizaciones transnacionales del narcotráfico». Tárrago indicó que la puesta en marcha de una sede hace cinco años en Algeciras de la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos) ha supuesto un fuerte apoyo como un órgano auxiliar de la Fiscalía muy eficaz con 854 operaciones relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico, de las que un tercio derivaron en investigaciones de blanqueo de capitales. El Plan Especial del Campo de Gibraltar ha incrementado las detenciones pero «es tan importante interceptar alijos como también lo es acabar con los entramados económicos y patrimoniales, que es donde realmente se hace daño a las organizaciones criminales». Apenas un 1 % de los bienes del crimen organizado son decomisados y adjudicados al Estado, con Andalucía como frontera y laboratorio del crimen organizado.