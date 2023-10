Los pescadores lamentan el "castigo" a la flota de cerco del Golfo de Cádiz

Las tres organizaciones andaluzas denuncian la situación de desamparo en la que se encuentra la flota de cerco del Golfo de Cádiz tras la publicación el día 1 de septiembre de una Orden que desarrolla el denominado “mecanismo de optimización para la sardina de las aguas ibéricas (8c y 9a)”, que consiste en hacer una bolsa común de los posibles sobrantes de cuotas asignadas a los barcos y repartirlas entre aquellos que hayan agotado la suya, independientemente del censo y modalidad del buque.

A pesar de las continuas denuncias del sector pesquero andaluz, la Secretaría General de Pesca no ha tenido en cuenta que los buques andaluces no han podido pescar sardina cuando iniciaron su campaña de pesca a finales del mes de marzo, al no haber sardina en esas fechas en el caladero del Golfo de Cádiz, al desplazarse dicha especie a otras zonas quizás motivado por el cambio climático (elevada temperatura del agua). A partir del mes de septiembre empieza a entrar la sardina en nuestro caladero procedente de la zona de Portugal, comenzando nuestra flota a capturarla de forma continuada y rentable hasta que finaliza la campaña a finales del mes de noviembre.

"A pesar de que nuestra flota no ha capturado sardina durante este año, la Secretaría General de Pesca impone el citado mecanismo con el cual nuestros barcos se ven desprovistos de sus cuotas en la cantidad de 1.474.098 kg. de sardina, al verse obligados a ponerlas a disposición de aquellos otros buques que lo requieran por haber agotado las suyas (flota del Cantábrico Noroeste), penalizando nuestra actividad pesquera en beneficio de esa otra flota que ha estado pescando desde que inició su campaña", señalan. Ahora que la flota de cerco del Golfo de Cádiz puede pescar sardina, "el Ministerio nos limita las capturas, por lo que consideramos dicha actuación un agravio injustificado y sin precedente".

Con este mecanismo, que sólo se nutre con las cuotas de los barcos del Golfo de Cádiz sin compensación alguna, "no sólo se está mermando la rentabilidad de nuestras empresas y de los pescadores con unas pérdidas directas de más de 2.000.000 €, sino que, además, la de toda la industria auxiliar (lonja, talleres, hielo, cajas, vendedurías, provisionistas,…) que gira en torno a la actividad extractiva, y cuyas pérdidas de ingresos se podría cuantificar en 1.000.000 €., habiendo interpuesto el sector pesquero ante el Ministerio el correspondiente recurso contra la citada Orden y habiéndose solicitado que no se publique ninguna resolución con la cantidad de sardina objeto del citado mecanismo para este año 2023", señalan.

Con este mecanismo, "estamos perdiendo derechos de pesca y disminuyendo el valor de nuestras empresas, y el Ministerio está sentando las bases para que esta dinámica continúe en el futuro. Esto no lo podemos consentir y vamos a luchar y llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para defender nuestros derechos ante los Organismos que tengan competencias en estos asuntos, recurriremos ante los tribunales de justicia y solicitaremos amparo a la Comisión Europea, no descartando convocatorias de manifestaciones y protestas", apuntan.

A todo ello hay que sumar la falta de acuerdo pesquero con Marruecos en esta misma modalidad, donde el Ministerio "no ha tenido la sensibilidad de ayudar a esta flota para evitar que se intensificase la presión pesquera en el caladero del Golfo de Cádiz, como así ha sido, perjudicando dicho incremento de esfuerzo pesquero al resto de armadores y pescadores de este caladero. Otra hazaña más de este Ministerio que no atiende a nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, a pesar de ser la segunda en número de flota de nuestro país", critican los pescadores.