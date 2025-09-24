San Fernando reconoce este miércoles a Joan Manuel Serrat por su defensa y lucha de la libertad

La ciudad de San Fernando (Cádiz) distingue este miércoles con el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a Joan Manuel Serrat, reconociendo así la trayectoria de "un artista que ha hecho de la música un instrumento de lucha por la libertad, la democracia y los valores constitucionales".

El Premio Cortes de la Real Isla de León, instituido para distinguir a personas, entidades e instituciones que han contribuido de forma significativa a la vida democrática y a la defensa de los derechos, encuentra en Serrat un "destinatario excepcional", según explicó la alcaldesa, Patricia Cavada.

En este sentido, señaló que en esta edición se reconoce a una figura "imprescindible" en la historia cultural de España que "ha sabido hacer de la música un arma cargada de futuro, un instrumento de lucha contra la represión y una voz coherente y comprometida en defensa de la ciudadanía, los derechos y las libertades públicas". A través de sus canciones, Serrat ha encarnado el espíritu de toda una generación que luchó por la democracia desde la cultura y la palabra, subrayó.

Asimismo, indicó que con la concesión del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a Serrat no sólo se reconoce al artista, sino también a un símbolo que representa de todos aquellos hombres y mujeres que, con su creatividad, han utilizado la música y el arte como vehículo de dignidad, resistencia y libertad. Por tanto, este reconocimiento se entrega también a Serrat "en nombre de todas aquellas personas que, a través de su pluma y creatividad, hacen de la música un elemento de defensa, de subversión, de lucha y de consecución de derechos".

"San Fernando es una ciudad orgullosa de su papel en la historia, que rememora cada 24 de septiembre con la mirada puesta hacia el futuro y con el firme compromiso de proteger ese legado", afirmó la alcaldesa, que recordó que este 2025 se cumplen 215 años de aquel hito histórico y será una ocasión para recordar que las libertades conquistadas no son inmutables, sino que han de ser defendidas día a día, y "Joan Manuel Serrat es el mejor embajador posible de esa idea".

Desde su primera edición en 2002, los premiados han sido el Rey emérito Juan Carlos I, los padres de la Constitución de 1978 (2004), las ciudades de Cádiz (2006) y Madrid (2008), los cinco países iberoamericanos que celebraron el 2010 el bicentenario de su independencia (2010), el Parlamento Europeo (2012), Adolfo Suárez a título póstumo (2014), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2016), la periodista Pepa Bueno (2018), la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2020), las Fuerzas Armadas (2022), el Comité Olímpico Español (2023), la alcaldesa de París, Anne Hidalgo (2024), a quienes se suma este 2025 Joan Manuel Serrat.