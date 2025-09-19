El calor y las alertas amarillas se niegan a marcharse en Andalucía

El veranillo de San Miguel dejará este viernes la misma tónica de los últimos días en gran parte de Andalucía; los termómetros se niegan a bajar de los 38 grados de máxima aproximadamente, mientras que las precipitaciones seguirán siendo un fenómeno extraño de ver en la región.

Las temperaturas significativamente altas en el valle del Guadalquivir activarán este viernes el aviso amarillo entre las 13 y 20 horas en Córdoba, Sevilla y Jaén, según la previsión de la AEMET, que también resalta el viento de levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Los cielos amanecen nubosos, predominando las nubes medias y altas, con una pequeña probabilidad de chubascos aislados en las sierras por la tarde, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el Estrecho.

Se esperan temperaturas mínimas sin cambios, localmente en ascenso y máximas en descenso, localmente sin cambios.

Los vientos soplarán moderados de levante en el litoral almeriense y la provincia de Cádiz, que en el área del Estrecho soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes y en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde