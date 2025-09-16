El Mediterráneo suma 20 meses con temperaturas por encima de lo normal

El mar Mediterráneo lleva veinte meses con temperaturas por encima de lo normal, y en lo que va de 2025 "todos los días, el cien por cien de los días", los niveles térmicos han superado el promedio, ha asegurado hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

El mar Mediterráneo lleva arrojando datos de temperaturas más altas de lo normal no solo durante el verano sino todo el año y especialmente en el 2024, "incluso con más vehemencia que este año" en el que se batieron récords "durante muchas jornadas", según del Campo.

Un mar más cálido de lo normal aporta energía además de humedad, y en el caso de que llegara una dana o una vaguada por las condiciones atmosféricas favorables y, solo en ese caso, con una situación de energía añadida, el Mediterráneo ayudaría a que las lluvias torrenciales fueran más intensas, pero se necesitan las condiciones adecuadas, ha insistido.