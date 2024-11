Cáncer de pulmón: hacia un tratamiento para cada paciente

Dice Antonio que, si ahora, después de haber pasado un cáncer de pulmón con infiltración a la médula ósea, tiene que encomendarse a alguien, es, «desde luego a la investigación». Porque, directamente, le ha salvado la vida.

Hace seis años, en una consulta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, «escuché la palabra maldita, me comunicaron que padecía un carcinoma de pulmón de células no pequeñas». Antonio comenzó el tratamiento en Sevilla, pero «el problema es que había infiltración en el canal medular y metástasis en otros órganos, como el hígado y el peritoneo». El pronóstico, recuerda, «era muy grave, muy desalentador». Con los tratamientos convencionales de quimio y radioterapia logró controlar el tumor primario y sus ramificaciones, pero no la afectación en la médula.

«Los médicos casi tiran la toalla, pero me propusieron tratarme con prontoterapia en el Hospital de Navarra, con la suerte de que funcionó». Pero el alivio fue momentáneo. Al poco, apareció recidiva en la médula. «Se puso la cosa muy negra», reconoce Antonio. Fue en ese momento cuando entró en escena la persona que le iba a salvar la vida: Luis Paz-Ares, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid y codirector de la unidad que la Fundación CRIS contra el cáncer tiene en dicho centro. «La hija de mi pareja es oncóloga y había trabajado con él, así que nos puso en contacto y en enero del año pasado me propuso entrar en un ensayo novedoso con inmunoterapia para tratar mi enfermedad». Ahora, casi dos años después y 50 sesiones de inmunoterapia, Antonio está limpio.

Cada 15 días, viaja desde Sevilla a Madrid para recibir el tratamiento en la unidad de Inmuno-Oncología que tiene la Fundación CRIS en el 12 de Octubre. «Primero me hacen una analítica para comprobar que los valores están correctos, luego paso a la consulta del doctor Paz-Ares y ya después me siento a recibir la medicación durante dos horas». Y «como no tiene efectos secundarios, cuando termino me voy a comer y marcho de vuelta a Sevilla en AVE. Me lo tomo como una excursión», apunta.

Antonio es uno de los cientos de pacientes que la Fundación CRIS contra el cáncer ha rescatado del desahucio. Esta organización independiente y sin ánimo de lucro, tiene como único objetivo impulsar y fomentar la investigación contra el cáncer recaudando fondos de la sociedad civil para destinarlos a la sanidad pública. Desde su nacimiento, en 2010, ha impulsado casi 500 ensayos, puesto en marcha 153 líneas de investigación y tratado a más de 8.000 pacientes.

En el caso concreto del cáncer de pulmón, –del que hoy se conmemora el día–, la unidad CRIS de Inmuno-Oncología del 12 de Octubre combina la investigación en inmunoterapia con el desarrollo de nuevas moléculas. Los objetivos: crear tratamientos innovadores y poder predecir cómo van a responder los pacientes.

Uno de esos ensayos en los que participa la Fundación CRIS es el proyecto Lungvax. Dirigido por la catedrática de Oncología Experimental de la Universidad de Oxford, Sarah Blagden, explora el uso de vacunas para prevenir la reaparición del cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo.

«Hasta hace no mucho hablar de vacunas para prevenir el cáncer era utópico, pero ya se están dando los primeros pasos», explica Jesús Sánchez, responsable de proyectos científicos de la Fundación CRIS. La vacuna desarrollada por Sarah Blagden «usa una tecnología muy similar a las del Covid, introduce unas instrucciones moleculares que hace que las células del sistema inmune se eduquen para que, en el momento en el que aparezcan células tumorales, sean capaces de destruirlas».

En este estudio, de fase I/II, que s epondrá en marcha a principios del año que viene, se administrará una vacuna específica para el tipo de tumor de cada paciente. En total participarán 700 personas, pacientes alto riesgo. El objetivo es prevenir la recaída o la aparición de nuevos tumores tras la cirugía. «De tener éxito, se podría avanzar en la idea de prevenir más tipos de cáncer, en pacientes con riesgo y, en un futuro, incluso en la población en general», incide el responsable de proyectos científicos de la Fundación CRIS.

Pero todavía queda camino que recorrer. La inmunoterapia es un tratamiemto joven que ha logrado importantes avances en apenas 10 años, pero hay carencias, porque no todos los pacientes responden a ella. «Falta mucho por saber sobre cómo los tumores esquivan al sistema inmunitario, sobre cómo manipulan su entorno y sobre los mecanismos que se pueden potenciar en el sistema inmune para potenciar su respuesta», concluye Sánchez.