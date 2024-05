Caos en Sevilla

Desde hace varios meses, casi desde el principio para qué andarse con rodeos, sabíamos que Tomares no era Sevilla, y lo sigue siendo. Con las municipales casi ganadas por goleada a Antonio Muñoz le puso el partido en contra que Pedro Sánchez entrara en campaña y se quedó en la oposición con la cara partida. Sería alcalde José Luis Sanz, pero teniendo que pedir permiso hasta para colocar una puntilla. Y como Sevilla no es Tomares, que nunca lo fue, los problemas se acumulan en la plaza Nueva día tras día sin que desde el Gobierno municipal se pueda hacer mucho. Parece que la única opción natural, la misma que utilizó Juanma Moreno, pasa por dar a Vox las delegaciones que exigen para aprobar las cuentas. Si es cierto que había conversaciones en Madrid y ahora lo niegan, dejan, encima; a «los negociadores» con el carrito de los helados en las manos y la papeleta de las europeas en la boca. Muy mal por todos, Sevilla no se merece esta chapuza ni esta clase política oportunista. La capital de Andalucía va a la deriva, sin presupuestos, sucísima, con atracos, el centro sin vecinos, con el Lope de Vega cerrado… Para qué vamos a hacer más sangre, pero el alcalde debe entender que quiera o no, tiene que cerrar un pacto con quien sea para desbloquear no su futuro como primer edil, es su problema, si no el de la capital andaluza, que encara ya el segundo semestre con una gestión municipal prácticamente en blanco. Ahora bien, tampoco este caos monumental y bizantino es producto de la gestión de Sanz, la ausencia de modelo de ciudad lleva parada desde que Monteseirín soltó los tiestos. Nos guste o no nos guste, desde entonces la ciudad languidece en un proceso de retirada frente al resto de las grandes capitales españolas. Vivimos mal de las rentas, y o se actúa o será imposible sacarla de este marasmo de decorado para turistas actual.