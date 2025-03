Un ex cargo del Gobierno andaluz niega haber solicitado a Koldo ayuda para lograr adjudicaciones públicas

Un excargo de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Antonio Fernández, ha negado este jueves en el Senado haber solicitado ayuda al exasesor ministerial Koldo García para lograr adjudicaciones públicas y ha querido subrayar que vive "exclusivamente" de su nómina como trabajador "por cuenta ajena".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación, Fernández ha defendido que no está investigado y ha respondido sólo a algunas preguntas "de manera global" sobre su trayectoria profesional, argumentado su negativa a responder otras en que no tiene acceso a la instrucción judicial y que no iba a hablar en nombre de otras personas.

"No conozco la instrucción, no he tenido acceso ni al sumario, lo único que tengo conocimiento es por lo que está saliendo en la prensa, y en un momento en que te puedan llamar en sede judicial, tengo mis derechos", ha esgrimido.

Fernández ha sido llamado a comparecer por la mayoría absoluta del PP en el Senado como "apoderado de la empresa Obras Públicas y Regadíos". Según los 'populares', esa compañía "ha sido socia de la empresa Áridos Anfersa, la cual multiplicó por 8 sus adjudicaciones públicas tras fichar a Patricia Úriz", la expareja de Koldo García.

CONOCE A KOLDO, PERO NO A ÁBALOS

Una de las preguntas que sí ha respondido ha sido si pidió a Koldo alguna ayuda para ser adjudicatario de alguna obra, a lo que el compareciente ha replicado que "absolutamente no", si bien ha reconocido que lo conocía.

Sobre si conoce también al exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuyo asesor era Koldo García, ha asegurado que no y que, si acaso, pudo verle en algún acto, pero que "jamás" se ha reunido con él.

Fernández ha señalado que en la compañía constructora ejerce como delegado de la zona sur en calidad de "técnico" y ha precisado que no es empresario y no tiene acciones en ninguna empresa.

"Soy un trabajador por cuenta ajena, vivo única y exclusivamente de mi nómina", ha recalcado, aunque ha admitido que tuvo apoderamientos en la empresa que "se revocaron" cuando pasó a la Delegación del Gobierno.

Al ser preguntado sobre la solicitud de un contrato de emergencia con Adif, ha contestado que es algo común de "todas las empresas" ofrecerse, alegando que se trata de "algo totalmente lícito".

El compareciente ha aclarado que, en ese caso, "la obra no se adjudicó" y ha concretado que las contrataciones de emergencia "se adjudican directamente" y que las empresas se limitan a "decir que disponen de los medios suficientes" para ejecutar la obra.

RECONOCE UN MENSAJE A UN GUARDIA CIVIL INVESTIGADO

De su paso por la Delegación del Gobierno ha indicado que le llamó el actual delegado, Pedro Fernández, cuya comparecencia en la comisión está prevista para finales de mes. Y ha explicado que su labor fue de "coordinador técnico" y asesoraba sobre infraestructuras desde su "capacitación y preparación".

"Entré por la preparación técnica que tenía. No pertenezco a ningún partido político ni he estado afiliado, y nunca jamás he hecho manifestaciones de carácter político", ha reivindicado, antes de negar también haber pagado alguna comisión.

Frente a la pregunta de si era incompatible su cargo público con su puesto en la empresa constructora, Fernández ha declarado que "no existe ningún tipo de incompatibilidad". Además, ha afirmado que "la Delegación del Gobierno no es un órgano de contratación" y ha reiterado que, durante ese periodo, él ejerció "un trabajo técnico".

Y al ser cuestionado si envió un mensaje a Rubén Villalba, un guardia civil investigado en la trama, para comunicarle que entraba a trabajar en la Delegación del Gobierno, ha reconocido el mensaje y que le conocía por ser un alto cargo de la Benemérita que se relacionaba "con todas las administraciones y empresas".

Ha admitido que conocía a Villalba porque se ofreció como guardia civil "a prestar servicios e información a la empresa privada" y ha señalado que es "la cosa más normal del mundo".

Por otra parte, ha afirmado que no recuerda quién le dio el teléfono del comandante, y ha asegurado que cuando en el mensaje le puso a Villalba 'oye, nos paga el mismo jefe', se refería al "Estado", no a ninguna persona.