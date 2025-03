El concejal socialista denunciado por exhibicionismo ante menores renuncia a su acta

El concejal de Juventud, LGTBI+, Salud, Bienestar Animal y Deportes de Chiclana (Cádiz), José Alberto Cruz, ha presentado este lunes su renuncia al acta, tal y como le había pedido su partido, tras difundirse este sábado que durante la semana pasada permaneció detenido después de que fuera denunciado por exhibicionismo ante menores de edad en un gimnasio de Jerez. Fuentes del Ayuntamiento de Chiclana han confirmado que la renuncia ha sido formalizada esta mañana, con lo que Cruz acata la petición de su partido, el PSOE, quien ayer domingo le reclamó que entregara el acta, además de apartarle de sus funciones, finiquitar el contrato laboral que tenía con el Ayuntamiento como concejal liberado y suspenderle de militancia en el partido.

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha definido como "un asunto tremendamente doloroso" la detención de su concejal de Juventud, José Alberto Cruz, en declaraciones a los periodistas tras inaugurar un foro sobre turismo. Román ha detallado que echó en falta a Cruz en la junta de gobierno del pasado jueves, cuando no pudo acudir debido a que el día anterior había sido detenido por la Policía Nacional en su domicilio de Jerez tras ser denunciado por el padre de un menor, que lo acusó de pasearse desnudo en un gimnasio durante un tiempo prolongado.

"Su pareja nos dijo por WhatsApp que estaba en el hospital ingresado por unos mareos", ha explicado el alcalde, quien niega haber conocido los motivos reales de la ausencia de su concejal hasta el sábado por la noche, momento en que se difundió el arresto. "Le fuimos preguntando qué tal evolucionaba y su pareja nos decía que no podía hablar con él para no molestar en el hospital", ha añadido.

Cruz se puso en contacto telefónico con el alcalde el sábado, una vez salió del calabozo, y lo hizo desde el móvil de su pareja, ya que su terminal había quedado confiscado por la Policía. "Me trasladó que estaba bien, que el lunes se incorporaba, le pregunté por su móvil, y me comentó que lo había perdido", ha desgranado el alcalde de aquella conversación en la que el concejal no le explicó en ningún momento lo que le ocurría.

Ambos volvieron a hablar esa noche del sábado una vez un periódico digital difundió su arresto y los motivos. "Me volvió a llamar desde el móvil de su pareja y me contó lo que ya había leído, y hasta aquí puedo contaros, solo la sorpresa, lo perplejo por una situación que, evidentemente, no estaba en mi marco ni, creo, en el marco de nadie".

Román ha reconocido que este es un asunto "tremendamente doloroso" y "muy sensible" y ha rechazado dar más detalles sobre las explicaciones dadas por el concejal en esa segunda conversación telefónica. El PSOE de Chiclana pidió el domingo respetar la presunción de inocencia, pero decidió actuar "con contundencia" como "la única respuesta inmediata posible".