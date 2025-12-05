La consejera andaluza de Igualdad anima a Montero a explicar "a las mujeres" del PSOE si "paró denuncias de acoso contra Salazar"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno andaluz, Loles López (PP-A), ha sostenido este viernes que la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, debería "explicarle a las mujeres de su partido si ella paró las denuncias de acoso" contra el socialista sevillano y exasesor de la Presidencia del Gobierno Francisco Salazar.

Así lo ha manifestado la consejera en una atención a medios antes de inaugurar las obras de reforma realizadas en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores Cordoba II-Sector Sur, en la capital cordobesa, y a preguntas de los periodistas sobre el caso de supuesto acoso sexual que afecta al exdirigente socialista Francisco Salazar.

Sobre el papel en este asunto de la líder del PSOE andaluz y 'número dos' de la dirección federal del PSOE, Loles López ha comentado que "lo primero que tiene que hacer" María Jesús Montero "es explicarle a sus propios compañeros de partido, a las mujeres de su partido, si ella paró las denuncias de acoso contra Salazar".

Además, la consejera andaluza de Igualdad ha opinado que Montero debería "explicarle" a sus compañeras militantes socialistas "si para ella vale más el cargo de Salazar que la dignidad de una mujer".