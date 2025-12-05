Acceso

La consejera andaluza de Igualdad anima a Montero a explicar "a las mujeres" del PSOE si "paró denuncias de acoso contra Salazar"

Loles López cuestiona si para la candidata socialista a la Junta "vale más el cargo" del exasesor de Pedro Sánchez "que la dignidad de una mujer"

La consejera de Inclusión Social, Loles López, en la comisión parlamentaria del 16 de octubre de 2025.REMITIDA / HANDOUT por JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma16/10/2025
La consejera de Inclusión Social, Loles LópezJOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DEEuropa Press
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno andaluz, Loles López (PP-A), ha sostenido este viernes que la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, debería "explicarle a las mujeres de su partido si ella paró las denuncias de acoso" contra el socialista sevillano y exasesor de la Presidencia del Gobierno Francisco Salazar.

Así lo ha manifestado la consejera en una atención a medios antes de inaugurar las obras de reforma realizadas en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores Cordoba II-Sector Sur, en la capital cordobesa, y a preguntas de los periodistas sobre el caso de supuesto acoso sexual que afecta al exdirigente socialista Francisco Salazar.

Sobre el papel en este asunto de la líder del PSOE andaluz y 'número dos' de la dirección federal del PSOE, Loles López ha comentado que "lo primero que tiene que hacer" María Jesús Montero "es explicarle a sus propios compañeros de partido, a las mujeres de su partido, si ella paró las denuncias de acoso contra Salazar".

Además, la consejera andaluza de Igualdad ha opinado que Montero debería "explicarle" a sus compañeras militantes socialistas "si para ella vale más el cargo de Salazar que la dignidad de una mujer".

