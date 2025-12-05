Qué supermercados abren mañana en el Día de la Constitución: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, etc

Los grandes supermercado se preparan para la llegada de las navidades, motivo por el cual la mayoría de cadenas aprovechan para ajustar sus horarios.

Pero antes de la llegada de las muy ansiadas fiestas todavía queda el último festivo del año: el puente de la Constitución, donde a menudo cambian los horarios.

Las grandes cadenas: ¿Estarán abiertas?

Este año 2025, podremos encontrar varias cadenas abiertas en días señalados a lo largo del puente. Aunque, el horario también dependerá en su totalidad de la cadena o establecimiento correspondiente.

1. Mercadona

La famosa cadena valenciana ha preparado una operativa específica para estas fechas tan cercanas a navidad, caracterizada por aperturas limitadas y bastantes cierres.

Sábado, 6 de diciembre: abierto de 09:00 a 21:30 horas (menos País Vasco, donde los supermercados cerrarán)

de 09:00 a 21:30 horas Domingo, 7 de diciembre: cerrado todo el día

todo el día Lunes, 8 de diciembre: cerrado todo el día

2. Ahorramás

La macrotienda manchega continuará con su horario designado para domingos y festivos. A lo largo de todo el puente se podrá adquirir productos de 9:00 a 15:00h según indica su página web.

3. Lidl

Las tiendas de Lidl suelen abrir en festivos y este puente no es la excepción. La mayoría abre en su horario habitual de 09:00 a 21:00 horas, aunque algunas podrían tener horarios reducidos. Consulta en su web toda la información.

4. Aldi

Los horarios de ALDI tienden a variar en días festivos dependiendo de la tienda, pero por lo general la mayoría en España abren en horario reducido.

Algunas tiendas de Madrid sin embargo, han optado por un horario especial: Durante los días 6, 7 y 8 varios supermercados estarán abiertos de 10:00 - 22:00h.Para más información visita su página web.

5. El corte inglés

El Corte Inglés abrirá durante el puente de la Constitución de 2025. El 6 de diciembre y el 8 de diciembre sus supermercados permanecerán abiertos con su horario habitual de 10:00 a 22:00.

6. Día

La mayoría de tiendas abrirán sus puertas tanto el sábado 6 de diciembre como el lunes 8.

Sin embargo conviene consultar el horario de su tienda más cercana a través de su página web ya que puede haber cambios.

7. Carrefour

En este caso, los grandes establecimientos abrirán sus puertas tanto el sábado como lunes en horario normal mientras que los "exprés" abrirán solo hasta medio día (de 10:00 a 15:00) en la mayor parte del territorio.

8. Alcampo

Alcampo es otra de las marcas que mantendrá abiertas muchas de sus tiendas en Madrid. Sus horarios dependerán de cada establecimiento, pero en general, muchos funcionarán con horario habitual aunque otros ajustarán su servicio.

Para evitar sorpresas, se aconseja verificar esta información a través de su buscador en línea.

9. Froiz

La mayoría de los establecimientos Froiz cierran el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Sin embargo puede consultar el horario de su tienda más cercana en su página web.