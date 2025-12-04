Cómo prepararnos para el acontecimiento astronómico que ocurrirá esta noche y que no volverá a ocurrir hasta 2042

El año 2025 se despide con un regalo celestial único. Antes de cerrar el calendario, el cielo ofrecerá su último gran acontecimiento astronómico, un fenómeno tan especial que no volverá a repetirse hasta 2042, según las predicciones de los expertos. Será, además, la superluna más intensa del año gracias a una combinación excepcional de cercanía, brillo y condiciones de observación que permitirán disfrutarla y fotografiarla en todo su esplendor en buena parte del mundo.

Una súper luna excepcional

Durante la noche de hoy, jueves 4 de diciembre, cualquiera que levante la vista al cielo será testigo de un evento difícil de ver en décadas. La última Luna llena del año, conocida como Luna Fría en el hemisferio norte, será la más extrema del período 2024-2025.

Tres factores la convierten en un espectáculo extraordinario: Un perigeo muy cercano, un brillo inusual y su posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años, conocido como standstill. Una coincidencia tan infrecuente que no volverá a repetirse en una luna llena hasta dentro de 17 años.

Superluna del Castor PIXABAY (ulrikebohr570)

Cómo prepararnos para observar la superluna extrema de diciembre

Para disfrutar al máximo del fenómeno, lo ideal es buscar un lugar con horizonte despejado y la menor contaminación lumínica posible. Los amaneceres y atardeceres serán los momentos más espectaculares, ya que la Luna aparecerá muy cerca del horizonte y mostrará tonalidades doradas o rojizas, especialmente en el hemisferio sur. Conviene consultar la hora exacta de la salida de la Luna según tu región y llegar con tiempo para ajustar cámara, trípode o simplemente encontrar un buen ángulo de observación.

Quienes quieran fotografiarla tendrán condiciones especialmente favorables: el brillo aumentado y la atmósfera fría y estable permitirán imágenes más nítidas. Incluso con un teléfono móvil se podrán obtener buenos resultados si se utiliza un punto de apoyo para evitar vibraciones y se ajusta el enfoque manualmente al disco lunar.

A qué hora observar la superluna

La plenitud llegará el jueves 4 de diciembre a las 23:14 GMT (00:14 en Madrid,14 minutos después de la medianoche del 5 de diciembre). Aun así, desde esta misma noche y hasta el viernes podrá verse prácticamente completa.

Diferencias entre hemisferios

En el hemisferio sur, aparecerá baja en el horizonte, con tonos dorados o rojizos mientras que, en el hemisferio norte, se elevará muy alta y se mantendrá visible durante más tiempo, resultado directo de su ubicación extrema en el ciclo del standstill.

Un acercamiento excepcional

La Luna alcanzará una distancia mínima de 357.219 kilómetros, lo que aumentará: su tamaño aparente un 8 %, su brillo aproximadamente un 16 % frente a una Luna llena promedio.

Este incremento no transformará drásticamente el paisaje nocturno, pero sí permitirá fotografías más nítidas y detalladas, especialmente en noches frías y secas.

¿Por qué esta superluna es tan especial?

Para entender el carácter “extremo” del fenómeno hay que mirar más allá del ciclo mensual de fases. La órbita lunar es ovalada, inclinada y sometida a movimientos de largo plazo que modifican la altura que la Luna alcanza en el cielo.

Cada 18,6 años, el ciclo del standstill lleva al satélite a sus posiciones más extremas hacia el norte o el sur. El de 2024-2025 es un standstill mayor, y dentro de él, la Luna llena de diciembre de 2025 ocupa uno de los puntos más extremos del ciclo: la Luna más alta del año en el hemisferio norte y la más baja en el hemisferio sur.

A ello se suman factores adicionales como la precesión de la órbita lunar y la influencia del Sol, que hacen que coincidencias exactas entre Luna llena y perigeo sean muy poco frecuentes. Solo entonces obtenemos una superluna.

Historia, tradición y ciencia detrás de la Luna Fría

A lo largo de los siglos, las Lunas llenas recibieron nombres vinculados a la naturaleza. En el hemisferio norte, diciembre es la Luna Fría, también llamada Luna de la Noche Larga o Luna Antes de Yule, términos asociados al inicio del invierno. Mientras que, en el hemisferio sur, existen denominaciones ligadas al verano, como Luna de Fresa o Luna de Miel.

La posición extrema que adoptará en 2025 también tiene explicación científica: durante el solsticio, el Sol ocupa su punto más bajo del año, lo que empuja a la Luna llena al punto más alto del cielo en el hemisferio norte. En 2025, este efecto se potencia al coincidir con el máximo del standstill.

La última superluna extrema hasta 2042

Aunque continuará habiendo superlunas en los próximos años, ninguna reunirá de nuevo esta combinación de cercanía, brillo, altura y sincronización orbital hasta el año 2042.