¿Qué santo se celebra hoy, viernes 5 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, viernes 5 de diciembre?

San Guillermo de Nogaret - Abogado y consejero del rey Felipe IV de Francia.

- Abogado y consejero del rey Felipe IV de Francia. Santa María de la Inmaculada Concepción (Fiesta de la Virgen María en algunas regiones) - Celebración que honra a la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, aunque su festividad oficial es el 8 de diciembre, algunas comunidades celebran días previos.

(Fiesta de la Virgen María en algunas regiones) - Celebración que honra a la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, aunque su festividad oficial es el 8 de diciembre, algunas comunidades celebran días previos. San Beda el Venerable - Monje, teólogo e historiador inglés.

San Sabas de Jerusalén: Vida y Pontificado

San Sabas, también conocido como San Sabas el Hacedor de Monjes, nació en el año 439 en Capadocia (actual Turquía). Desde temprana edad, mostró una profunda vocación religiosa y a los 8 años ingresó a un monasterio. Su vida estuvo marcada por la austeridad y la búsqueda de la vida monástica perfecta. A los 18 años, se retiró al desierto de Jordania para vivir como ermitaño, donde su espiritualidad y ejemplo atrajeron a muchos seguidores que se unieron a él.

San Sabas fue el fundador del monasterio de Mar Saba, cerca de Jerusalén, uno de los más importantes centros monásticos del cristianismo oriental. Su vida se dedicó a la formación de monjes y la implementación de reglas monásticas severas. Su comunidad adoptó una vida de pobreza, oración continua, y dedicación al servicio de los demás.

Aunque no fue pontífice en el sentido estricto de la palabra, su influencia en la vida monástica fue vasta, ya que fue considerado un líder y guía espiritual por muchos monjes de la época.

Canonización y Legado

San Sabas fue canonizado rápidamente debido a su santidad y los numerosos milagros atribuidos a su intercesión. Su canonización no se documenta formalmente en un acto específico, pero la tradición lo reconoce como santo desde tiempos antiguos. Fue venerado como santo desde su muerte y su festividad es celebrada el 5 de diciembre.

Su legado es muy grande en la tradición monástica, especialmente dentro de la Iglesia Ortodoxa, donde es considerado uno de los grandes padres del monasticismo. Además, su monasterio de Mar Saba sigue siendo un importante centro de la vida religiosa en Palestina, con una fuerte influencia en el desarrollo de la espiritualidad y el ascetismo cristiano.

San Sabas también es conocido por su contribución al establecimiento de la "Regla de Sabas", un conjunto de normas para los monjes que promovía una vida austera y de constante oración. Esta regla fue adoptada por varios monasterios y continuó siendo un referente para la vida monástica en Oriente.

Exilio y Muerte

Durante su vida, San Sabas se vio obligado a enfrentarse a varios desafíos, incluyendo la persecución y la oposición de los monjes que no compartían su visión de la vida monástica. A pesar de estos conflictos, Sabas continuó su labor, estableciendo varios monasterios y comunidades religiosas en la región.

A lo largo de su vida, Sabas también pasó mucho tiempo en el exilio, especialmente durante los periodos en los que sus comunidades fueron desbordadas por tensiones internas o externas. Sin embargo, estas dificultades no hicieron sino fortalecer su determinación de seguir adelante con su misión.

San Sabas falleció en el año 532, a los 93 años, en el monasterio de Mar Saba, que él mismo había fundado. Su muerte fue el cierre de una vida dedicada a la oración, la formación de monjes y la propagación de la vida monástica en la región. Su sepulcro en el monasterio de Mar Saba sigue siendo un lugar de peregrinaje para los fieles y un testimonio de su santidad.

La figura de San Sabas perdura como un ejemplo de austeridad, fe y dedicación, y su vida sigue siendo fuente de inspiración para los monjes y fieles cristianos hasta el día de hoy.