Así elogiaba el presunto acosador de Torremolinos a María Jesús Montero

"Mi queridísima María Jesús Montero". Así se refería Paco Navarro hacia la vicepresidenta del gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía en un video que ha trascendido tras conocerse el presunto caso de acoso cometido por el secretario general del PSOE en Málaga contra una militante del partido.

El Partido Socialista enfrenta un escenario complicado, ya que los patrones parecen repetirse con el caso de Paco Salazar; la formación habría dejado pasar las denuncias de la víctima, de la que tuvo conocimiento el pasado 8 de junio sin tomar ninguna represalia contra el acusado.

Según se ha podido saber tras hacerse pública la denuncia, Navarro habría acosado insistentemente a una militante y compañera de trabajo mediante mensajes con contenido sexual e incluso habría realizado tocamientos físicos no consentidos.