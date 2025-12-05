Un terremoto de magnitud 4,2 hace temblar Málaga

Un terremoto ha sacudido Málaga en la mañana de este viernes. Un sismo de magnitud 4,2 en la escala de Richter con epicentro entre Benalmádena y Fuengirola, según información de la web especializada Volcano Discovery.

El temblor se ha sentido de forma notable en la capital malagueña aproximadamente sobre las 10:38 de la mañana. Por el momento no se conocen consecuencias más allá del susto provocado entre los habitantes de la Costa del Sol. No es el único terremoto reportado en la zona en los últimos días, ya que tres jornadas atrás se notó un sismo de magnitud 3,2 localizado en Estepona que, sin embargo, no se apreció en Málaga capital.